CBS a annoncé mardi qu’Amanda Kloots et Elaine Welteroth rejoindraient la saison 11.

Les femmes co-animeront aux côtés de Sharon Osbourne, Sheryl Underwood et Carrie Ann Inaba.

C’est un moment lumineux pour Kloots, qui a connu une année dévastatrice avec la perte de son mari, Nick Cordero, à Covid-19.

«C’EST OFFICIEL! À partir de janvier 2021, je rejoindrai @thetalkcbs HOORAY FOR THE TALK! Je suis ravi et honoré de rejoindre cette incroyable distribution et cette équipe. groupe de personnes très spécial. J’ai hâte de commencer la nouvelle année avec des discussions honnêtes et stimulantes, mélangées avec beaucoup de plaisir et de rires! Pour terminer cette année avec cette nouvelle, ce cadeau spécial est incroyable. Mon ange au paradis est certainement Je prends soin de nous. Merci de m’accueillir à bras ouverts @sharonosbourne @sherylunderwood @carrieanninaba et félicitations également à l’incroyable @elainewelteroth », a écrit Kloots sur Instagram.