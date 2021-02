Amanda Kloots obtient le vaccin COVID-19 et se défend des critiques

Le discours co-hôte et star du fitness Amanda Kloots a obtenu son premier vaccin contre le coronavirus plus de sept mois après avoir perdu son mari à cause du virus mortel, et s’est défendue au milieu d’accusations de sauter la ligne pour obtenir le vaccin.

Acteur de Broadway Nick Cordero, le père de son fils de 20 mois Elvis, est décédé des complications du COVID-19 à 41 ans en juillet dernier dans un centre médical de Los Angeles. Kloots, qui a publié des vlogs Instagram presque tous les jours et a inspiré les fans avec ses vidéos de danse de soutien enregistrées à l’extérieur de l’hôpital pendant tout son séjour de trois mois, s’est rendue sur un site de distribution de vaccins contre le coronavirus au volant le vendredi 19 février avec leur fils et deux amis pour obtenir son premier coup.

« Je viens de recevoir mon vaccin COVID 19! » elle a écrit sur Instagram, à côté d’une photo d’elle-même portant un masque alors qu’elle était assise dans un véhicule pendant qu’un travailleur de la santé masqué administre le vaccin par une fenêtre. «Je suis allé sur un site et j’ai attendu dans ma voiture jusqu’à ce que tous les rendez-vous soient terminés dans l’espoir qu’ils aient des vaccins supplémentaires. J’étais tout à fait prêt à être refusé, mais ils ont dit qu’ils en avaient assez ce soir pour que tout le monde attende.

Elle a poursuivi: « Je ne peux pas vous dire à quel point j’étais émue et je suis toujours en ce moment. J’avais Elvis à côté de moi et Live Your Life jouant dans la voiture. MERCI à la Garde nationale qui était ici aujourd’hui bénévole depuis 5h30 du matin pour administrer le Pfizer Je suis terrifiée depuis que Nick est passé, en tant que mère célibataire, à attraper ce virus et maintenant je suis un pas de plus vers la sécurité. «