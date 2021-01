Le 2 janvier, Amanda Kloots a partagé un article vulnérable sur sa saison de Noël extrêmement difficile sans son mari, le regretté acteur de Broadway Nick Cordero.

« Le Nouvel An a été dur, extrêmement dur pour moi. J’ai pleuré plus récemment que depuis un certain temps. Je pensais que Noël serait dur, c’était pire », a écrit l’influenceuse fitness dans un post sur son histoire Instagram. « Je pense que c’est parce que quand la nouvelle année arrive, vous voulez une table rase ou oublier l’année dernière, en particulier 2020. Mais, je ne peux pas oublier l’année dernière et je ne pourrai pas effacer cette ardoise. Je pense aussi que je J’ai un peu peur de ce qui peut arriver en un an, de tout ce qui peut changer. Enfin, je pense que tout ce que j’ai vécu me rattrape enfin et je suis enfin prêt à aller en thérapie pour faire face au traumatisme. »

Amanda et Nick se sont mariés en septembre 2017. Ils partagent leur fils Elvis, 19 mois.

Nick, qui a joué dans des pièces comme Serveuse, Balles sur Broadway et Un conte du Bronx, est décédé en juillet 2020 à 41 ans des complications du coronavirus. Il a passé quatre mois dans l’unité de soins intensifs avant sa mort, où il a dû se faire amputer la jambe droite en raison de problèmes de circulation sanguine causés par le virus. Amanda a tenu ses partisans au courant de ses progrès en matière de santé et était heureuse d’annoncer qu’il avait apparemment tourné un coin en mai lorsqu’il a été retiré du respirateur et a repris conscience.