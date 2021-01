Alors qu’elle commence son nouveau travail lundi en tant que co-animatrice à plein temps de « The Talk », elle a réfléchi au cours du week-end à faire face à la mort de son mari, l’acteur Nick Cordero, de Covid-19 en juillet.

« Le Nouvel An a été dur, extrêmement dur pour moi. J’ai pleuré plus récemment que depuis un certain temps », a-t-elle écrit dans une note sur la partie histoire de son compte Instagram vérifié. « Je pensais que Noël serait dur, c’était pire. »

Elle a écrit que les vacances inspirent les gens à « vouloir une table rase ou à oublier l’année dernière, en particulier 2020 », mais a noté « Je ne peux pas oublier l’année dernière et je ne pourrai pas effacer cette ardoise. »

« Je pense aussi que j’ai un peu peur de ce qui peut arriver dans un an, de combien les choses peuvent changer », écrit-elle. « » Enfin, je pense que tout ce que j’ai traversé me rattrape enfin et je suis enfin prête à thérapie pour traiter le traumatisme. »