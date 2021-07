AMANDA Kloots a riposté aux trolls qui l’ont accusée de se précipiter à ce jour après la mort de son mari, Nick Cordero.

Le co-animateur de Le discours a ouvert des rencontres après la mort de son mari lors d’un récent épisode de l’émission CBS

Getty

Amanda Kloots de The Talk a frappé la scène des rencontres après la mort de son mari Nick Cordero[/caption]

Mais après son admission, Amanda a été confrontée à un barrage de trolls qui l’ont maltraitée pour avoir recommencé à sortir avec elle.

Elle a partagé certains des messages haineux dans ses histoires Instagram.

Un commentaire disait: « Date déjà wow c’était rapide. »

« Comment oses-tu juger quelqu’un, en particulier quelqu’un qui passe par ce processus », a répliqué Amanda et a tagué le troll.

«Je vais aborder cela bientôt les gars, je vous le promets. Il y a trop de choses à dire et trop de choses auxquelles les veuves doivent faire face pour ne pas en parler.

« D’ici là, j’appellerai toute personne assez impolie pour commenter comme ça. »

Au cours de l’émission de discussion, Amanda a parlé de rencontres et de la façon dont cela lui était vraiment étranger.

« Mes deux maris, je les ai rencontrés en faisant des spectacles à Broadway. Nous sommes d’abord devenus amis, puis nous nous sommes mariés. Évidemment, avec Nick, nous avons eu un enfant », a expliqué Amanda.

Elle a dit qu’elle avait rencontré Nick très peu de temps après s’être séparée de son ex-mari David Larsen et qu’elle n’avait donc « jamais eu de rendez-vous ».

« Je viens de recommencer à sortir et c’est tellement fou de sortir ensemble pour la première fois à 39 ans », a déclaré Amanda à ses co-hôtes.

« C’est assez terrifiant et vraiment hors de ton élément, et c’est juste difficile/

« Ce sont des gens formidables que je rencontre, et ce fut un excellent processus jusqu’à présent. Mais je dirai simplement que c’est très difficile sans entrer dans trop de détails.

Nick est mort de Covid-19 complications à l’âge de 41 ans durant l’été 2020.

Il a été emmené aux urgences de l’hôpital par sa femme et a perdu sa bataille contre le virus un peu plus de trois mois plus tard.

Amanda a rappelé cette visite aux urgences de Los Angeles un an plus tard.

«Avec les restrictions Covid en place, nous ne savions même pas quelle entrée était ouverte, alors je l’ai laissé au coin de la rue. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous ne nous sommes pas embrassés au revoir », a-t-elle écrit sur Instagram le 30 mars 2021.

« Nous ne pouvions pas. Il était clair qu’il était malade avec quelque chose et nous ne pouvions prendre aucun risque.

« Je ne sais même pas s’il a dit au revoir à Elvis ou si nous disions : « Je t’aime. Je lui ai dit que je resterais à proximité et de m’appeler quand il aurait fini.

«Nous avons marché jusqu’à The Grove pour tuer le temps. Nous pensions que ce serait quelques heures.

« C’était le dernier jour où j’ai vu Nick comme Nick. »

Amanda et Nick partagent un jeune fils Elvis, né en 2019.

« Mon cœur se brise aujourd’hui », a poursuivi Amanda, également danseuse et instructrice de fitness, dans la publication Instagram.

«J’aimerais pouvoir remonter le temps, courir vers lui alors qu’il s’éloignait, l’attraper, l’embrasser et le tenir dans mes bras.

« Le 1er avril, il est allé sous respirateur et je ne lui ai plus jamais parlé. »

Nick était nominé pour un Tony Award pour sa performance dans la comédie musicale de Broadway Bullets Over Broadway en 2014 et a été nominé deux fois pour les Drama Desk Awards.

C’est lors de la tournée Bullets Over Broadway qu’Amanda et Nick se sont rencontrés avant de tomber amoureux.

Instagram

Nick est mort de Covid l’année dernière[/caption]

Référez-vous à la légende

Amanda et la star de Broadway ont eu un fils, Elvis[/caption]

Instagram/Amanda Kloots

Amanda a critiqué les trolls qui l’ont critiquée pour être sortie si « tôt » après la mort de Nick[/caption]

Le discours

Amanda n’a pas expliqué en détail avec qui elle était sortie ou si elle avait un petit ami[/caption]