Amanda Kloots affronte les critiques de rencontres et porte toujours une alliance

Amanda Kloots plonge à nouveau son orteil dans le pool de rencontres, mais non sans commentaires indésirables du public.

La co-animatrice de télévision et instructeur de fitness a déclaré ouvertement avoir perdu son mari, la star de Broadway Nick Cordero, il y a plus d’un an à cause des complications de COVID-19. Au cours d’un épisode de « The Talk » vendredi, Kloots a révélé qu’elle cherchait à nouveau un partenaire – une nouvelle expérience qu’elle a décrite comme à la fois « folle » et « terrifiante ».

« Je n’ai jamais eu de rendez-vous », a déclaré Kloots. « C’est tellement fou de sortir ensemble pour la première fois à 39 ans. Et c’est assez terrifiant, et (c’est) vraiment hors de ton élément et c’est difficile. »

La co-animatrice de Kloots, Elaine Welteroth, lui a demandé plus de détails sur sa vie amoureuse. Ce à quoi Kloots a répondu qu’elle rencontrait des « gens merveilleux » mais ne voulait pas entrer dans « trop ​​de détails ». Plus tard, vendredi, Kloots a publié un commentaire négatif qu’elle a reçu sous sa dernière publication sur Instagram, où un téléspectateur a qualifié sa décision de sortir à nouveau « rapidement ».

« Comment oses-tu juger quelqu’un, en particulier quelqu’un qui passe par ce processus », a écrit Kloots sur son histoire Instagram.

Elle a également répondu aux critiques lors d’un Instagram Live Sunday, où elle a partagé son témoignage personnel pour « aider à éduquer les gens ». Bien qu’elle reconnaisse que sa vie amoureuse n’est « l’affaire de personne », Kloots a déclaré qu’elle espère déstigmatiser à nouveau les veuves qui sortent ensemble.

« Les rendez-vous après la perte sont un sujet tellement tabou et c’est à cause du jugement qui l’accompagne », a déclaré Kloots. « Et je comprends pourquoi parce que nous n’en parlons pas. »

Kloots a commencé la conversation franche en disant, comme la plupart des veuves, qu’elle « n’aimera jamais, jamais pas » Cordero ou « passera une journée sans le manquer ».

« Même si je retrouve un amour incroyable et que je suis plus qu’heureuse, je pense que Nick me manquera chaque jour », a-t-elle déclaré. « Chaque jour, je regarderai Elvis et j’aimerais que Nick puisse voir ce qu’il fait. Cela ne changera jamais. » (Kloots et Cordero ont accueilli leur fils Elvis, maintenant âgé de 2 ans, en 2019.)

Kloots a admis qu’il avait été « très difficile de trouver le courage d’aller » à des rendez-vous à cause de toutes les « émotions » et des pensées que cela pouvait évoquer, comme si elle devait ou non retirer son alliance.

« J’ai eu environ trois rendez-vous », a-t-elle dit « Je ne sais pas si vous les appelez des rendez-vous parce que ça a été super décontracté parce que c’est tout ce avec quoi je suis à l’aise en ce moment. »

Elle a ajouté: « Je porte toujours mon alliance. Je ne l’ai pas enlevée… Pour être honnête, le fait d’enlever mon alliance avant le rendez-vous me donne l’impression de tromper mon mari d’une manière étrange, ce qui ne ça n’a aucun sens parce que je ne le suis pas du tout. »

Kloots a assimilé sortir ensemble à « essayer d’être assez courageux pour arracher un pansement » une nouvelle couche de chagrin, ajoutant qu’elle n’est pas sûre « si je suis toujours prête ».

« Je n’ai pas de petit ami. Je ne suis plus amoureuse. Je ne suis pas secrètement fiancée ou secrètement enceinte. Aucune de ces choses n’est vraie », a-t-elle déclaré. « Les gens commencent à supposer, mais ici vous luttez chaque jour. »

Bien que le processus de rencontres soit encore « assez nouveau et toujours très brut pour moi », Kloots a déclaré qu’elle « voudrait se marier un jour ».

« Ce n’est pas un bateau dans lequel nous souhaitions être, mais nous y sommes », a-t-elle déclaré, tout en parlant à sa compatriote veuve Brandon Janous. « Soit nous pouvons prendre ce bateau seuls pour le reste de nos vies, soit nous pouvons essayer de trouver quelqu’un pour ramer avec nous. Et pourtant, nous recevons des critiques et des jugements… Est-ce juste ?

Kloots a qualifié le contrecoup de rencontres « d’offensant » non seulement pour elle-même, mais aussi pour Cordero parce que c’est « insinuant » qu’il ne voudrait pas qu’elle soit heureuse. « Quand vous êtes vraiment amoureux de quelqu’un et que vous aimez vraiment quelqu’un, vous ne souhaitez que son bonheur », a-t-elle déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, Kloots a célébré le premier anniversaire de la mort de Cordero avec une vidéo touchante qu’elle a publiée sur Instagram.

« Il y a un an, vous nous avez quittés et êtes devenu notre ange au paradis », a écrit Kloots. « Ce qui s’est passé était impensable, te perdre était ma plus grande peur. Je te disais tout le temps : ‘Ne t’avise d’aller nulle part. Si je te perdais, je ne sais pas ce que je ferais’. «

Kloots a récemment publié son livre « Live Your Life: My Story of Loving and Losing Nick Cordero » qu’elle a écrit aux côtés de sa sœur Anna Kloots.