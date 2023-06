Amanda Holden s’est le plus plainte des tenues de Britain’s Got Talent, y compris une robe racée de 11 000 £ qui a déclenché 633 gémissements de l’Ofcom

ELLE a peut-être reçu des centaines de plaintes de l’Ofcom pour ses robes racées de Britain’s Got Talent, mais Amanda Holden tient plus que jamais à s’en tenir à sa devise « no holden back ».

La présentatrice de 52 ans a séduit lors de l’émission de demi-finale de jeudi soir, montrant fièrement sa silhouette défiant l’âge dans une bralette blanche à froufrous avec une jupe assortie.

Amanda reste provocante envers toute sorte de réaction négative à propos de ses robes risquées, affirmant que Britain’s Got Talent est « l’occasion idéale de prendre des risques ».

Elle avait précédemment déclaré au Sun que ses tenues étaient si controversées qu’elles sont désormais surveillées avant qu’elle ne monte sur scène.

« Il y a maintenant tout un groupe de personnes qui frappent à ma porte et viennent regarder ma poitrine avant de passer à l’antenne », a-t-elle expliqué.

«Il y a un comité at * t. Il y a tellement de gens brillants, ils viennent frapper à la porte et il y a la femme qui est la productrice qui a dit : « Mandy, ça a l’air génial ».

Cette série, Amanda, a riposté aux téléspectateurs qui se sont plaints de ses choix de mode, en disant à MailOnline: « Tout le monde parle de mes seins et [new judge Bruno Tonioli‘s] sont tout le temps dehors. Aucune plainte de l’Ofcom à mon sujet cette année, s’il vous plaît ! »

Ici, nous jetons un coup d’œil sur les tenues BGT les plus critiquées d’Amanda – y compris une robe plongeante qui a attiré 633 appels au régulateur.

633 plaintes

En juin 2017, Amanda a enfilé sans doute sa robe la plus risquée de tous les temps – et le garçon l’a fait impression.

La robe noire plongeante de Julien Macdonald – d’une valeur de 11 250 £ – a reçu 633 plaintes de l’Ofcom, ce qui en fait le moment télévisé le plus critiqué de cette année-là.

En juin 2017, Amanda a enfilé sans doute sa robe la plus risquée de tous les temps

La robe noire plongeante de Julien Macdonald coûte environ 11 000 £

Certains téléspectateurs ont qualifié la robe dos nu de « inadaptée » à l’émission, qui est diffusée avant le tournant.

Amanda a ensuite déclaré: « Cette robe était hystérique – c’était Julien Macdonald. J’avais des morceaux de fil de poisson sous mes seins essayant de maintenir ça ensemble… C’est assez risible, mais tout le monde semble en parler.

« Cela a été appelé une autre crise nationale – mais, oh non, je ne serai pas dissimulé. »

235 plaintes

Amanda a riposté à la critique

En septembre 2020, Amanda portait une robe bleu marine à épaules dénudées Celia Kritharioti avec un décolleté en V et une fente audacieuse jusqu’aux cuisses.

Mais certains fans étaient convaincus qu’ils pouvaient voir ses mamelons sortir du haut de sa robe.

La robe a suscité 235 plaintes de l’Ofcom et une réaction violente sur les réseaux sociaux, avec un téléspectateur écrivant: « Tu avais l’air bien mais plus comme une star du porno qu’un juge d’émission familiale du samedi soir, cela devrait aller à une émission après 21 heures. »

Amanda a riposté à la critique en commentant: « Mmmm vraiment ?! Qui a des tétons aussi près de son décolleté ? !

« POUR VOTRE INFORMATION. Un corset désossé a bosselé les filles toute la nuit », qu’elle a poursuivi avec deux émojis aux œufs frits.

136 plaintes

Lors d’un épisode de demi-finale de BGT en octobre 2020, Amanda portait une robe noire et bordeaux accrocheuse de la créatrice Suzanne Neville.

La robe comportait une fente à hauteur de cuisse et un haut corset transparent en dentelle noire, avec une manche longue et des détails exagérés sur les épaules et le cou.

L’épisode a reçu 896 plaintes Ofcom, mais Amanda a précisé plus tard que seulement 136 d’entre elles concernaient spécifiquement sa robe.

Neuf plaintes

En mai 2019, Amanda a fait tourner les têtes dans une superbe robe du créateur libanais Nicolas Jebran

En mai 2019, Amanda a fait tourner les têtes dans une superbe robe du créateur libanais Nicolas Jebran.

Mais sa nature révélatrice s’est avérée trop pour certains téléspectateurs – dont neuf se sont plaints à Ofsted.

Un côté de la robe était complètement transparent, avec un motif de toile d’araignée couvrant les seins d’Amanda, tandis que l’autre était en soie blanche décorée de fleurs brodées colorées.

Amanda a vu le côté drôle, tweetant qu’une bouteille d’eau apparemment placée stratégiquement sur la table devant elle agissait comme un couvre-téton.

34 plaintes

La nuit après avoir porté sa robe Nicolas Jebran, Amanda a suscité plus de fureur avec une robe monochrome glamour du créateur libanais Saiid Kobeisy.

La conception plongeante a montré son décolleté, et le régulateur a rapporté que la robe avait reçu 34 plaintes.

Mais Amanda a ri de la controverse en disant au Sun : « Mes seins semblent devenir le plus gros sujet de discussion de la série chaque année. »

90 plaintes

L'une des tenues portées par Amanda en 2016, lorsque les téléspectateurs ont déposé 90 plaintes

En 2016, les tenues portées par Amanda et sa collègue juge BGT Alesha Dixon ont reçu au total 90 plaintes liées à la mode auprès de l’Ofcom.

Amanda portait une robe particulièrement audacieuse en mai de cette année-là, composée d’un corps avec une fente en trou de serrure révélant son décolleté et d’une jupe transparente.

Et la robe jaune plongeante qu’elle portait pour la deuxième demi-finale en direct, ainsi que la combinaison révélatrice portée par Alesha, ont suscité à elles seules 19 plaintes.

Mais Ofcom a décidé de ne pas lancer une enquête complète, affirmant que les choix de garde-robe des femmes n’avaient pas enfreint le code de radiodiffusion britannique.

L’organisation a déclaré que le choix de vêtements d’Amanda « n’aurait pas dépassé les attentes de la plupart des téléspectateurs ».

« À notre avis, les robes couvraient de manière appropriée les juges et elles n’étaient pas représentées de manière sexualisée », a déclaré un porte-parole.

Tu sais ce qu’on dit Amanda… si tu l’as, affiche-le !

Une robe jaune plongeante qu'elle portait pour la deuxième demi-finale en direct, ainsi que la combinaison révélatrice portée par Alesha, ont suscité 19 plaintes