Amanda Holden est apparue de bonne humeur alors qu’elle profitait d’une sortie hivernale avec sa famille le jour de l’an.

La juge Britain’s Got Talent, âgée de 49 ans, a veillé à se réchauffer en se dirigeant vers une promenade avec son mari Chris Hughes et ses filles Alexa et Hollie.

Dans le claquement qu’Amanda a partagé avec ses 1,6 million d’abonnés Instagram, le groupe était assis autour d’une table de pique-nique après avoir grignoté des collations à emporter et des boissons chaudes.

La fière maman de deux enfants a enfilé une grande paire de lunettes de soleil et un chapeau en laine ainsi qu’un grand manteau bleu alors qu’elle posait aux côtés de sa famille.

Les filles d’Amanda et de Chris ont également rayonné d’une oreille à l’autre alors qu’elles reposaient leurs jambes pendant la sortie en famille.







« Notre promenade le 01-01-21 #family », a légendé Amanda.

Un certain nombre de followers d’Amanda ont déjà commenté la photo depuis que la star de la télévision a dévoilé le message samedi.

«Belle famille», a écrit Myleene Klass.

« J’adore le choix de la veste là-bas », a ajouté un autre fan.







Un troisième a écrit: « Bonne année vos belles filles grandissent fabuleusement photo. »

Amanda a partagé beaucoup de moments mignons avec sa famille ces derniers temps pendant la période des fêtes.

Hier encore, la maman de deux enfants a dévoilé un autre cliché joyeux de la famille alors qu’elle marquait la fin de 2020.

Le soir du Nouvel An, Amanda a également plongé les médias sociaux dans l’effondrement après avoir dévoilé un cliché seins nus très effronté alors qu’elle portait un toast à une nouvelle année.







Dans le claquement à couper le souffle, Amanda tourna le dos à la caméra alors qu’elle se tenait dans un jacuzzi dans une minuscule paire de bas de bikini.

À juste titre, les mots «bye-bye 2020» ont été imprimés au dos de sa tenue maigre.

Le cliché brûlant a sans surprise reçu beaucoup d’attention de la part de ses fans et de ses abonnés, Piers Morgan et Emily Atack étant parmi les célébrités à laisser un commentaire.

