AMANDA Holden avait l’air plus chic que jamais lorsqu’elle a déménagé aux côtés de la chanteuse Years & Years Olly Alexander.

La star de It’s A Sin a été la station de radio à promouvoir son nouveau single, Starstruck, c’est ainsi qu’Amanda s’est décrite lors de sa rencontre avec Olly.

Amanda Holden avait l’air féroce dans une combinaison bleue à jambe large[/caption]

Ils ont réalisé une chorégraphie époustouflante sur le morceau pop aux côtés de son collègue présentateur de radio Heart, Ashley Roberts.

Le trio s’est pavané le long d’un espace ouvert des bureaux de la radio, qu’Amanda a ensuite téléchargée sur ses histoires Instagram sous forme de vidéo au ralenti.

Amanda, 50 ans, avait l’air féroce dans une combinaison à jambes larges Reiss bleue de 265 £ et des talons aiguilles noirs.

Olly a opté pour un look pyjama en soie noir sur lequel il portait un superbe manteau marron, tandis qu’Ashley portait un costume rose fard à joues inspiré de Chanel avec un short.

Elle portait le numéro chic pour présenter son émission Heart Radio aux côtés de l’ancienne Pussycat Doll, Ashley Roberts[/caption]

Le couple s’est ensuite associé à Olly Alexander de Years & Years pour interpréter sa nouvelle chanson, Starstruck.[/caption]

Les trois ont réussi la chorégraphie avec confiance dans les bureaux de Heart Radio[/caption]

«Starstruck de rencontrer ce magnifique humain», a déclaré Amanda à propos d’Olly dans la légende de la vidéo Instagram.

Plus tard, elle a posé devant une chaise de bureau pour montrer son look sur mesure qu’elle a complété avec des ongles rose vif, des cheveux ondulés et un maquillage en sourdine.

Olly faisait la promotion de Starstruck après avoir révélé qu’Emre Turkmen et Mikey Goldsworthy avaient quitté le groupe et Years & Years continuera en tant que projet solo.

Une déclaration sur les réseaux sociaux de Years & Years a déclaré: «Ce nouvel album à venir a été une entreprise d’Olly et nous avons décidé que Years & Years continuerait en tant que projet solo d’Olly. Nous sommes toujours tous les trois de bons amis. Mikey fera partie de la famille Y&Y et jouera avec nous en direct et Emre se concentrera sur le fait d’être un écrivain / producteur.

Amanda a associé la combinaison à 265 £ avec un sac à main bleu marine[/caption]

«Ces 12 derniers mois ont été fous pour nous tous et nous voulons vous remercier pour l’amour et le soutien que vous nous avez apportés au fil des ans (et des années). De la nouvelle musique Y&Y arrivera ce printemps. »

Le trio s’est réuni pour la première fois en 2010 et, cinq ans plus tard, a sorti son premier album n ° 1 Communion, avec le single King, en tête des charts.

Olly continuera avec Years & Years en tant que projet solo après que ses camarades du groupe aient quitté le groupe[/caption]





Olly a eu un tour de star dans It’s A Sin de Channel 4 cette année, après avoir pris le temps d’être une pop star pour s’essayer au jeu d’acteur et gagner des critiques élogieuses pour sa performance.

Amanda a également été occupée à jongler avec plusieurs projets et peut être vue sur le panneau de I Can See Your Voice.

Il a été créé sur BBC One la semaine dernière et a déjà été annoncé comme la réponse de la BBC à The Masked Singer d’ITV.

Le spectacle voit le nombre de chanteurs mystères diminuer un par un jusqu’à ce que le dernier chanteur doive faire un duo avec une célébrité musicale invitée pour savoir s’ils peuvent vraiment chanter.

Les concurrents gagnent un prix en espèces s’ils réussissent, mais si un mauvais chanteur échappe à la détection, ils finissent par voler l’argent pour eux-mêmes.