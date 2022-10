Amanda Holden révèle un premier regard sur Britain’s Got Talent: The Ultimate Magician après le retrait d’Ant et Dec du spectacle

AMANDA Holden a dévoilé le premier aperçu du tout nouveau spin-off de Britain’s Got Talent.

Le spectacle thématique spécial se concentrera entièrement sur les nombreux magiciens spectaculaires engendrés par le format à travers le monde.

Amanda Holden a partagé un aperçu du spin-off de Britain’s Got Talent[/caption]

Le magicien légendaire Penn Jillette sera juge invité en remplacement de Simon Cowell[/caption]

La juge de télévision Amanda, 51 ans, a partagé une photo des buzzers, avec les noms des quatre juges en bas.

Le spectacle de deux heures, qui met en vedette le légendaire filou Penn Jillette en tant que juge invité, verra 10 des plus grands noms mondiaux de la magie s’affronter pour un prix de 50 000 £.

Amanda, Alesha Dixon et David Walliams seront derrière le jury, Penn remplaçant Simon Cowell qui est occupé par d’autres engagements de tournage.

Le spectacle unique invitera des artistes comme Marc Spelmann et Richard Jones à revenir dans le spectacle qui a fait leur nom, où ils se disputeront le titre de champion de la magie Got Talent.

Une source télévisée a déclaré : « BGT est peut-être à l’antenne depuis une quinzaine d’années, mais Simon pense qu’il y a encore tellement de vie dans le format.

“Si vous regardez les cotes d’écoute, les téléspectateurs aiment toujours le mélange fou de talents.

“Il considère que se concentrer sur un thème spécifique est une très belle façon d’avancer et quelle meilleure façon de commencer que par la magie.

“Au fil des ans, les Got Talents du monde entier ont découvert des actes de magie incroyables.”





Marc Spelmann a atteint les demi-finales en 2018 puis a tenté sa chance dans le spin-off de The Champions en 2020.

Richard Jones a remporté BGT en 2016, puis a également rejoint The Champions en 2019.

Ce ne sont que deux des grands noms qui ont séduit par leur talent magique.

La source a ajouté: “Bien sûr, si le concours magique réussit lors de sa diffusion plus tard cette année, il ouvre la voie à une série d’émissions spéciales thématiques.

“Il a été question d’un spécial Halloween après le succès de The Witch plus tôt cette année, mais cela n’arrivera pas pour 2022.

“Et imaginez un concours entièrement dédié aux actes canins – la perfection.”

Britain’s Got Talent, qui est hébergé par Ant et Dec et a Simon, Amanda Holden, David Walliams et Alesha Dixon comme juges, a été diffusé pour la première fois sur ITV en 2007.

Malheureusement, Ant et Dec ont été contraints de se retirer d’une émission spéciale Britain’s Got Talent avec Covid.

Un porte-parole de BGT a déclaré: «Ant et Dec sont tous les deux malades et ont reporté tous les engagements de travail jusqu’à ce qu’ils se rétablissent.

“Malheureusement, cela signifie qu’ils n’ont pas pu filmer Britain’s Got Talent : The Ultimate Magician. Alors que nous leur souhaitons un prompt rétablissement, nous sommes ravis de confirmer que le magicien préféré de BGT, Stephen Mulhern est intervenu.

Et un représentant du couple a déclaré: « Après s’être tous les deux sentis mal, Ant et Dec ont testé Covid et ont malheureusement tous deux été testés positifs.

“Le duo reportera ses engagements professionnels pendant sa convalescence.”

Le spin-off se concentre sur la magie et verra le retour des actes passés[/caption]