Amanda Holden révèle que Simon Cowell et David Walliams ont tous deux fait un don à son défi Three Peaks – mais un seul a donné de l’argent

AMANDA Holden a révélé que ses co-stars de Britain’s Got Talent, Simon Cowell et David Walliams, avaient tous deux fait un don à son défi Three Peaks – mais un seul d’entre eux lui a donné de l’argent.

Dans une conversation exclusive avant l’exploit – qui la verra s’attaquer aux trois plus hautes montagnes du Royaume-Uni en seulement 24 heures – Amanda a déclaré que l’un des deux lui avait remis de la crème pour les mamelons pour empêcher ses heurtoirs de lui faire mal.

Studios mondiaux

Studios mondiaux

Heart FM DJ Amanda relève le défi extrême pour Make Some Noise de Global, qui collecte des fonds et sensibilise les petites organisations caritatives soutenant les personnes défavorisées à travers le Royaume-Uni.

Plus tôt dans la journée, elle a terminé sa randonnée jusqu’à Snowdon et est maintenant en route pour Scafell Pike.

Amanda a déclaré: “David Walliams m’a fait un paquet de voiture et il m’a donné une crème pour les mamelons à laquelle vous vous attendez.

“Je vais l’utiliser sur mes lèvres et mon visage.

EN SAVOIR PLUS SUR AMANDA HOLDEN PAS DE RETENUE J’ai interdit à Lexi, 16 ans, de porter un haut sexy – je le porterai, dit Amanda Holden TENIR SERRE Amanda Holden montre ses jambes bronzées alors qu’elle s’entraîne en talons hauts

«Il m’a aussi donné de la crème anti-friction et un pipi pour le. David m’a donné des tas de choses pratiques comme des pansements pour ampoules et un miroir. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ça. Vous ne savez jamais qui sera au sommet.

Interrogée sur ce que leur co-star de BGT, Simon Cowell, avait offert, Amanda a ajouté: «Je sais que Simon aura fait un don, il est si généreux.

“Quand j’ai créé la fondation de Theo, il m’a donné une grosse somme, donc je sais qu’il l’aura fait. Et s’il ne l’a pas fait, son RP lira cet article et s’assurera qu’il fait un don.

Amanda, 51 ans, était de bonne humeur alors qu’elle se préparait à relever le défi ce matin.





Elle escaladera d’abord Snowdon au Pays de Galles avant d’affronter Scafell Pike dans le Lake District.

Amanda voyagera ensuite pendant la nuit et escaladera le Ben Nevis en Écosse aux premières heures de demain matin.

Le défi la verra grimper 10 476 pieds et parcourir 706 miles en seulement 24 heures.

Amanda a déclaré: «J’ai un mini champagne pour chaque pic, eh bien, c’est un peu plus d’une mini bouteille.

“Maintenant, je pense que merde, je vais devoir les porter jusqu’au sommet et ils seront tous secoués et au chaud.

“C’est un esprit sur la matière. Je ne suis pas inquiet pour Snowdon, je suis excité et je veux que ça marche.

“C’est Scafell Pike et ensuite arriver à Ben Nevis à 4h du matin dans la neige.”

Amanda a peut-être troqué ses talons contre une lampe frontale, mais en partant ce matin, elle avait toujours l’air impeccablement glamour.

Elle a posté des photos sur Instagram et posé avec ses cannes et ses bottes.

Amanda a ri : « Je déteste les gens qui marchent avec des bâtons.

«Vous voyez des gens à Londres qui utilisent des bâtons à Richmond Park. Et maintenant je sais pourquoi les gens ont besoin d’avoir les bâtons.

Bien qu’elle s’inquiète des ampoules et des effets de l’épuisement sur elle-même et sur les autres qui relèvent le défi avec elle, Amanda a admis qu’elle n’avait aucune inquiétude quant à l’appel de la nature.

Elle a dit: “Je fais pipi partout – je n’ai pas peur d’un buisson. Disons juste que. Clemmie va adorer celui-là.

«Je ne suis pas du tout inquiet de faire pipi dehors. Nous sommes une famille de campeurs et mes filles et moi le faisons tout le temps. Je sais que c’est dégoûtant mais nous oui.

En savoir plus sur le soleil DONNE MOI DONNE MOI Les acheteurs d’Aldi se précipitent pour acheter l’essentiel de Noël qui coûte 18p Haleine bosselée Maman enceinte étourdit en montrant exactement comment son bébé est couché dans son ventre

“J’ai réfléchi à deux fois avant d’avoir un curry hier soir et je méritais de l’éviter. Je ne veux aucune autre urgence.

« Je n’ai jamais fait caca dans les bois. Je ferais seulement pipi.

Aidez Amanda à soutenir de petites organisations caritatives à travers le Royaume-Uni en faisant un don à Make Some Noise de Global en cliquant ici.

Instagram