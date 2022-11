Amanda Holden révèle les décorations de Noël alors qu’elle transforme son manoir en paradis hivernal

AMANDA Holden a dévoilé ses décorations de Noël après avoir donné à son manoir une cure de jouvence incroyable.

La femme de 51 ans a totalement transformé l’extérieur de son manoir de Surrey de 5 millions de livres sterling en un paradis hivernal.

Amanda Holden a montré ses décorations de Noël devant son manoir[/caption] noholdenback/Instagram

La maison a l’air incroyable la nuit[/caption] Reportez-vous à la légende

Amanda avec son mari Chris Hughes et leurs filles Hollie et Alexa[/caption]

Amanda a partagé une sélection de vidéos pour montrer ses 1,8 million de followers sur Instagram.

Avec l’aide de Early Hours London Ltd, la porte d’entrée du juge BGT a maintenant un paysage de porte de Noël rouge et blanc classique avec deux Casse-Noisette à l’avant.

Amanda a partagé une vidéo de sa porte avant, puis après qu’elle a été transformée en l’incroyable porte festive.

La chanson d’Andy Williams, It’s The Most Wonderful Time Of The Year, est jouée en arrière-plan.

Dans un autre, elle a montré à quoi ressemble la façade de sa maison de jour comme de nuit.

Cela vient après qu’Amanda ait flashé ses abdominaux dans un haut court et des leggings moulants dans une publication Instagram.

La star de la télé a montré sa silhouette incroyable dans une sélection de différents ensembles de gym.

Elle avait l’air incroyable dans un ensemble entièrement noir, puis dans un haut à manches et des leggings rose clair.





Amanda a légendé le message: “Quelques morceaux magnifiques de @shopayda pour m’aider à” couler “le vin rouge .”

Cela vient après qu’Amanda ait été vue en train de montrer sa silhouette incroyable dans une robe moulante moulante.

La présentatrice de Heart Radio a profité de ses histoires Instagram pour montrer sa dernière tenue alors qu’elle se dirigeait vers le travail mercredi matin.

Amanda a fait un gros plan de sa porte sur Instagram[/caption]