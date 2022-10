Amanda Holden révèle la vérité sur les photos sans soutien-gorge pour lesquelles les fans se déchaînent – ​​et plaisante sur ses mamelons assurés

AMANDA Holden a révélé la vérité sur les photos sans soutien-gorge pour lesquelles ses fans se déchaînent – ​​et plaisante sur le fait que ses mamelons sont « assurés ».

La juge de Britain’s Got Talent, 51 ans, est habituée à ce qu’Internet s’effondre lorsqu’elle va sans soutien-gorge dans les tenues moulantes qu’elle préfère pour son trajet vers les bureaux de Heart Radio à Londres – où elle co-anime le Breakfast Show avec Jamie Theakston.

Grille arrière

Amanda Holden envoie souvent Internet s’effondrer lorsqu’elle est cassée sans soutien-gorge dans les tenues moulantes[/caption]

Instagram

Amanda plaisante que ses mamelons sont “assurés” et ont leur propre gestion[/caption]

Dans une interview exclusive avec The Sun, Amanda a déclaré : “Jennifer Aniston a le même problème.

« Nous sommes très sensibles aux conditions météorologiques ! Amanda réplique.

“Mais je suis juste comme, ‘Surmontez-le’.

“Cela ne semble pas avoir d’importance quand vous voyez les mamelons des garçons, donc je ne comprends pas pourquoi c’est important quand vous pouvez voir ceux des filles.

« C’est tout le monde qui en fait tout un plat.

“Mais je n’ai aucun problème avec ça. Ils ont leur propre gestion et ils sont assurés !

Et il n’y a pas que les mamelons sensibles qu’elle a en commun avec Jennifer, 53 ans.

Amanda – dont les longues mèches blondes lui ont valu l’an dernier le rôle d’ambassadrice de la marque pour Charles Worthington London – révèle que la star de Friends est une source d’inspiration pour elle, aux côtés de sa compatriote Jennifer Lopez, âgée de 53 ans, alors qu’elle lance sa nouvelle gamme de maquillage avec Revolution Pro.

Elle dit : « C’est tellement génial qu’à 50 ans, j’ai soudainement une collaboration coiffure et maintenant une collaboration maquillage.





«À l’époque, ce genre de chose arrivait à des gens dans la vingtaine et la trentaine. Donc, pour que cela m’arrive maintenant, c’est tellement fantastique et cela montre à quel point des mesures brillantes sont prises pour montrer qu’avoir 50 ans n’est plus rien.

“Je regarde J-Lo et Jennifer Aniston et je pense : ‘Ils sont plus âgés que moi, et ils sont en train de tout casser’.

“Donc, si je peux réaliser un tout petit peu de ce qu’ils font, c’est génial.”