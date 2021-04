AMANDA Holden avait déjà été refusée par Date aveugle candidat Barnaby Hands il y a 30 ans.

Cependant, il a depuis épousé son sosie.

5 Amanda Holden n’avait que 19 ans lorsqu’elle est apparue à Blind Date Crédits: Rex

Amanda n’avait que 19 ans lorsqu’elle a participé à l’émission, animée par feu Cilla Black, vêtue d’un haut dos nu noir moulant.

Maintenant, Barnaby a partagé ses réflexions sur le refus du juge Britain’s Got Talent devant 14 millions de téléspectateurs.

Parler au Mail le dimanche, il a dit: « Je suis toujours taquiné à ce sujet à ce jour. Quand elle est devenue célèbre, tout le monde n’arrêtait pas de me dire: » Espèce d’idiot! «

«Mon frère me taquinait tellement. Il a dit: ‘Je ne peux pas croire que tu as refusé Amanda Holden!’ Elle avait l’habitude de faire du mannequinat dans les magazines pour hommes et il m’appelait et me disait: ‘À quoi pensais-tu?’ «

5 Le juge BGT a été refusé par le concurrent Barnaby Hands Crédit: ITV

5 Barnaby a depuis épousé sa femme Becca Crédit: Facebook

5 Il a dit: « Je suis toujours taquiné à ce sujet à ce jour » Crédit: Facebook

5 Amanda est mariée à son mari Chris Hughes Crédit: noholdenback / Instagram

Barnaby, qui travaille comme cadre chez le géant du cinéma Paramount, a plus tard trouvé l’amour avec sa femme Becca.

Le couple s’est marié il y a 17 ans, sa femme étant « assez petite » comme Amanda.

Parlant de leur mariage, il a dit: « Becca est une beauté naturelle. Je ne changerais rien. »

Amanda avait précédemment révélé qu’elle était en fait fiancée à un homme mystérieux lorsqu’elle est apparue dans l’émission ITV en 1991.

Elle a déclaré au Reader’s Digest: « J’étais en fait une réserve, mais quelqu’un a été forcé de se retirer, ce qui m’a laissé sur le devant de la scène, pour ainsi dire. J’étais en fait fiancée à l’époque, mais tout a été fait pour rire et les producteurs savaient que je n’étais pas célibataire. «

Pendant ce temps, la star a récemment décroché sa propre émission de rencontres avec la BBC.

Un initié a dit Le dimanche du Daily Star les patrons lui donnent déjà la consigne d’être la prochaine Cilla Black.

Ils ont dit: « Tout le monde qui travaille sur la série pense qu’elle a le potentiel d’être comme Cilla il y a des années à Blind Date. Il y a beaucoup d’excitation à ce sujet. »