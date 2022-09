Amanda Holden retient ses larmes alors qu’elle révèle le commentaire déchirant d’une infirmière après la perte de son fils Theo

AMANDA Holden a eu du mal à contenir ses larmes en révélant un commentaire déchirant d’une infirmière après la perte de son fils Theo.

La star de 51 ans et le fils de son mari Chris, Theo, sont tragiquement mort-nés à 28 semaines en 2011.

La juge britannique Got Talent avait précédemment révélé qu’elle souffrait de SSPT et qu’elle devait suivre une thérapie pour faire face à sa perte déchirante.

Et aujourd’hui, elle a parlé des moments dévastateurs à l’hôpital après que Theo soit mort-né et a déclaré que les professionnels de la santé autour d’elle ne savaient pas comment la réconforter.

Elle a déclaré lors de son émission Heart Radio: “Nous avons perdu notre bébé Theo à 28 semaines, et ils m’ont très gentiment déplacé dans une autre pièce afin que je puisse l’accoucher sans avoir à entendre les adorables bébés crier dans une salle normale.

« Souvent, on n’y pense pas, ce sont des petites choses comme ça.

«Je me souviens également que la dame après que nous sommes allés discuter a également dit:« Je sais que vous rentrez chez vous les mains vides », c’est ce qu’elle m’a dit.

“Je me sentais donc comme une sorte de candidat à un jeu télévisé, donc c’est tout ce langage que je sais que cet organisme de bienfaisance aidera les gens à éviter et les éduquera sur la meilleure façon de gérer quelque chose d’aussi horrible. C’est juste horrible.

Amanda parlait à Ross Sullivan qui s’est tourné vers l’association caritative Aching Arms pour obtenir de l’aide.

Elle relèvera le Three Peak Challenge pour gravir Snowdon, Scafell Pile et Ben Nevis en moins de 24 heures avec Ross afin de collecter des fonds pour l’association caritative.

Dans une interview déchirante pour marquer le 70e anniversaire du NHS, la juge britannique Got Talent a revécu son traumatisme.

C’est arrivé juste un an après qu’elle ait fait une fausse couche avec un autre bébé.





Amanda a déclaré: «Je me souviens juste d’avoir entendu cette femme crier et crier, puis c’était en fait – c’était moi, j’ai réalisé que c’était moi qui criais.

“C’était l’expérience la plus surréaliste et la plus extracorporelle et j’appelais en fait le nom de ma fille parce que j’étais juste terrifiée par ce qu’il fallait dire à Lexi à l’époque.”

Réfléchissant à ses derniers moments avec son fils, elle se souvient : « Il avait l’air si normal et si paisible.

“Je l’ai tenu dans mes bras et je lui ai dit au revoir, en gros.

« Mais je n’aurais pas pu le faire sans l’incroyable équipe qui nous entoure. Mon mari était si fort et si incroyable, mais ils l’ont aussi aidé.

«Et puis les jours et les mois qui ont suivi, la même équipe de personnes nous a surveillés tous les jours et ce n’est pas parce que je suis hors de la télé ou célèbre ou quelque chose comme ça.

“Je crois qu’ils auraient étendu ces soins à n’importe quelle femme, n’importe quelle famille, dans ma situation.”

Amanda a épousé le producteur de disques Chris Hughes en 2008 après un mariage raté avec le comédien Les Dennis, 64 ans.

