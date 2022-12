Amanda Holden rend fous les fans de I Can See Your Voice avec une combinaison noire sexy

AMANDA Holden a rendu ses fans fous avec son nouveau look sexy alors qu’elle se dirigeait vers le tournage de I Can See Your Voice.

La juge de télévision s’est rendue sur son Instagram pour partager sa combinaison noire, qui serrait ses courbes et mettait en valeur sa silhouette.

TVI

Amanda a montré ses courbes dans une combinaison[/caption]

Instagram

Amanda n’est pas étrangère à montrer sa silhouette[/caption]

Amanda, 51 ans, a posé avec une main sur sa hanche alors qu’elle prenait des clichés pour ses réseaux sociaux dans le chic noir et blanc tout en un.

La star de la télévision a regardé hors caméra alors qu’elle gélifiait ses cheveux blonds loin de son visage, optant pour une palette de maquillage glamour.

La combinaison d’Amanda, qui la cintrait à la taille, comportait également de grandes manches blanches surdimensionnées, révélant ses épaules.

Ses fans ont inondé la section des commentaires pour se réjouir du look incroyable, la qualifiant de “chaude” et “époustouflante comme d’habitude”.

Cela vient après qu’Amanda a été aperçue portant une petite mini-robe moulante alors qu’elle se dirigeait vers sa fête de Noël au travail.

Elle a posé au bar avec la star de Pussycat Doll Ashley, 41 ans, hier soir.

Elle a opté pour une robe bleue avec un motif floral métallique et des manches longues, tandis que la chanteuse Ashley s’est glissée dans une robe en velours rouge.

Le couple a levé un verre et a tiré des craquelins avec leurs collègues de Heart Radio lors d’un somptueux dîner.

Amanda, qui apparaît maintenant comme panéliste dans le jeu télévisé du concours de chant de la BBC I Can See Your Voice, est devenue une icône de style au cours des dernières années.

Elle compte près de deux millions de fans qui suivent son Instagram pour s’inspirer de sa garde-robe quotidienne.

En ce qui concerne sa garde-robe pour sa nouvelle émission BBC One aux heures de grande écoute, Amanda estime qu’elle peut prendre encore PLUS de risques.

Elle avait précédemment déclaré au Sun : “C’est peut-être un peu plus nerveux dans cette émission. Pas de la façon dont tout le monde parle de certaines parties de mon corps sur BGT, mais je suppose que c’est plus un avantage.

“Je porte des choses que les gens ne s’attendent peut-être pas à ce que je porte. Moins classique que sur Britain’s Got Talent.

“Je n’aime jamais acheter des vêtements que je ne peux pas porter, l’année suivante – ou encore et encore – donc ce ne sera jamais quelque chose de trop fou.”