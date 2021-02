Amanda Holden remercie l’effronté Simon Cowell pour le cadeau de cadre Zimmer pour son 50e anniversaire

Amanda Holden a remercié son copain de showbiz « hilarant » Simon Cowell pour lui avoir donné un cadre zimmer.

La juge Britain’s Got Talent a eu 50 ans en lock-out avec son mari Chris Hughes ainsi que leurs filles Hollie et Lexi.

Cela a chatouillé son sens de l’humour quand un cadre de zimmer lui est arrivé mardi en provenance du magnat de la musique.

Le cadre zimmer est même venu emballé avec un magnifique arc et un ruban.

Simon a attaché une note manuscrite au cadre du zimmer alors que la star effrontée l’a offert à son ami.

Il a écrit: « Vous pourriez avoir besoin de ça, mon amour Simon. »

Amanda s'est rendue sur Instagram pour montrer son lot de cadeaux, y compris le cadre zimmer.









Elle a écrit: « Merci à mon ami hilarant Simon Cowell pour mon merveilleux cadeau. »

Visiblement amusée, la star a ajouté un cœur et un emoji riant avec des larmes.

Amanda et Simon remontent loin et sont de bons amis depuis des années.







(Image: Instagram / Amanda Holden)



Sa cuisine a été transformée en serre car beaucoup de ses copains lui ont envoyé des étalages floraux.

Plus tôt, Amanda a révélé qu’elle avait été «gâtée pourrie» par sa famille proche le jour de son anniversaire.

La présentatrice a remercié ses amis pour les «messages et cadeaux les plus hilarants» pour avoir rendu sa journée en lock-out très spéciale.







(Image: FilmMagic)



Elle a écrit: «Comment est-ce arrivé! Un demi-siècle… le temps passe vite… Merci pour tous vos messages aimables et aimants aujourd’hui… mon mari Chris et mes filles magnifiques m’ont gâté pourri et ça continue.

« Mes amis ont envoyé les messages et les cadeaux les plus hilarants et ont rendu cette journée très spéciale.

«J’ai hâte de célébrer de manière ÉNORME quand nous le pouvons… J’ai 50 ans toute l’année et nous allons faire la fête toute l’année. Accrochez-vous à vos proches. C’est presque fini