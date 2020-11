Amanda Holden publie le clip de Noël et les fans sont “ en larmes ”

Amanda Holden a sorti le clip de son single de Noël et a laissé ses fans «en larmes».

La star de la scène et de l’écran, âgée de 49 ans, a sorti un single de Noël intitulé Home For Christmas et a maintenant publié son clip vidéo d’accompagnement.

Le clip la voit à la maison avec les décorations de Noël et a l’air chaleureuse et festive avec ses filles sosies Hollie, huit ans, et Lexie, 14 ans.

Amanda a tweeté: “Vous pouvez regarder la première en direct de mon clip vidéo dès maintenant [sparkle emoji]”.

Après avoir partagé le lien vers le clip vidéo YouTube, elle a également parlé du message de la chanson.







(Image: Twitter)



La star de Britain’s Got Talent a ajouté: “Je voulais célébrer le fait de chérir les moments où nous pouvons être ensemble, que ce soit passé, présent ou futur.” La maison “c’est l’amour [heart emoji] #homeforchristmas “.

Amanda a également partagé un extrait de 30 secondes de la chanson qui a clarifié le message de la pièce avec les paroles de son refrain.

Elle chante: “Je veux rentrer à la maison pour Noël, laisse-moi rentrer à la maison cette année”.

Nul doute que beaucoup se rapporteront à ces paroles alors que la pandémie de Covid-19 continue d’avoir un impact sur nos projets de Noël au Royaume-Uni.







(Image: Twitter)







(Image: Twitter)



Le single a certainement été bien accueilli par les fans d’Amanda qui ont répondu avec éloges dans la section commentaires.

Un utilisateur de Twitter a commenté: “Awww je t’aime et Rudie à la fin c’est le vrai amour j’aime tes filles dedans aussi j’aime beaucoup la chanson et félicitations pour ton single de Noël sorti aujourd’hui @AmandaHolden “.

Une autre personne a ajouté: “La bonne vidéo Amanda devrait être en tête des classements”.

Pendant ce temps, un autre auditeur a tweeté: “Ta chanson m’a mis les larmes aux yeux xx”.







(Image: Amanda Holden / Instagram)



Ailleurs, un autre adepte a écrit: “Magnifique interprétation Amanda”.

Cependant, on a remarqué: “Vraiment comme toi Amanda Holden, mais pas ton chant. Désolé”.

Je ne peux pas les gagner partout, malheureusement!

Cependant, beaucoup de gens aiment clairement son chant, alors qu’Amanda était en tête des charts plus tôt cette année avec son album, Songs From My Heart.

Home For Christmas d’Amanda Holden est maintenant disponible.