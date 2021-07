Amanda Holden prend des poses hilarantes alors qu’elle saute dans la piscine de Mary Poppins à Superman

AMANDA Holden a laissé les fans rire avec une série de poses hilarantes alors qu’elle sautait dans la piscine en vacances à

La juge Britain’s Got Talent, 50 ans, a montré sa flexibilité tout en imitant des personnages tels que Mary Poppins et Superman.

7 Amanda Holden a montré sa flexibilité avec une série de poses de piscine Crédit : instagram

7 Le juge BGT lui a donné la meilleure impression de Mary Poppins Crédit : instagram

Amanda profite du soleil avec son mari Chris Hughes et ses deux enfants Lexi, 15 ans, et Hollie, 11 ans.

Dans la vidéo, on peut voir Amanda sauter dans la piscine extérieure de luxe dans diverses poses.

Ces mouvements de côtes comprenaient la course, la marche sur la lune, la position debout sur le tube, la guitare aérienne, l’envoi d’e-mails, la ballerine, le karaté, Superman, Marry Poppin et ET.

Amanda avait l’air sensationnelle dans un maillot de bain une pièce à motif turquoise, qui mettait en valeur son physique soigné.

AMBIANCE DES VACANCES

Elle a récemment prouvé qu’elle défiait l’âge en posant pour une photo de bikini sensuelle au bord de sa piscine à débordement.

Vêtue d’un minuscule bikini à cordes, Amanda a cambré son dos et a passé ses doigts dans ses cheveux alors qu’elle s’allongeait avec des lunettes de soleil.

En téléchargeant la photo sur Instagram, elle a écrit à côté de la photo : « Just #chillin ».

Amanda célèbre actuellement un temps d’arrêt bien mérité avec une escapade en famille dans un endroit chaud et exotique.

Séjournant dans une villa de luxe, elle a partagé de nombreux clichés pour nous garder jaloux – que ce soit avec son temps passé dans l’océan, avec sa silhouette meurtrière, ou les deux.

Lorsqu’elle ne pose pas au bord de la piscine lors d’une séance de bronzage, la présentatrice de Heart Radio a également partagé d’adorables photos avec sa famille.

Un superbe selfie montrait Amanda avec ses cheveux en boucles lâches se blottissant contre son mari Chris Hughes, tandis qu’un autre rayonnait fièrement à côté de ses filles – Alexa, 15 ans et Hollie, neuf ans.

Bien que la destination reste inconnue, c’est certainement un endroit à envier, la famille passant la journée à se baigner dans la mer avec un ciel bleu à perte de vue.

Les montagnes peuvent également être vues en arrière-plan de la photo la plus récente.

7 La star de la télévision a laissé les fans rire avec sa pose de course sur l’eau Crédit : instagram

7 Amanda a frappé son préféré sur la position du tube Crédit : instagram

7 La star de Heart Radio a des mouvements de karaté impressionnants Crédit : instagram

7 Amanda avait l’air glamour dans un maillot de bain une pièce vert Crédit : instagram