Amanda Holden pose nue sur un gâteau d’anniversaire géant à 50 ans

Amanda Holden a pris le sens de costume d’anniversaire très littéralement quand elle a posé complètement nue à son 50e anniversaire.

Le juge de Britain’s Got Talent s’est rendu mardi sur son compte Instagram, qui était son anniversaire, pour publier une série de photos pour célébrer son événement marquant.

Sur les photos, elle a posé sur un gâteau d’anniversaire blanc géant à plusieurs niveaux, qui avait de superbes arrangements de fleurs roses sur les côtés.

Un cliché la montra allongée sur le devant sur le dessus du gâteau, les jambes croisées en l’air derrière elle et les bras croisés devant sa poitrine pour protéger sa modestie.

Elle mâchouilla une cerise en tirant un sourire effronté pour la caméra.

Amanda a légendé la photo: « Les bulles coulent … la cerise sur le gâteau d’une journée fabuleuse. »

L’autre photo la montrait dans une combinaison nue et argentée avec des paillettes accrocheuses et un décolleté décolleté.

Elle s’est assise sur le dessus du gâteau pendant qu’elle posait pour la photo.

Amanda l’a légendé: « Comment est-ce arrivé! Un demi-siècle … le temps passe vite …

«Merci pour tous vos messages gentils et aimants aujourd’hui … mon mari Chris et mes filles magnifiques m’ont gâté pourri et ça continue.







(Image: Instagram / Amanda Holden)







(Image: WireImage)



« Mes amis ont envoyé les messages et les cadeaux les plus hilarants et ont rendu cette journée très spéciale.

«J’ai hâte de célébrer de manière ÉNORME quand nous le pouvons. J’ai 50 ans toute l’année et nous allons faire la fête toute l’année.

« Accrochez-vous à vos proches. C’est presque fini. »