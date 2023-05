Amanda Holden pose en tenue de sport moulante lors d’une course après avoir été sans soutien-gorge au travail

AMANDA Holden a envoyé le sien et celui de ses fans s’accélérer après s’être enfilé dans un équipement de gym pour une séance d’entraînement.

La superbe star de 52 ans a été photographiée dans son jardin après avoir transpiré lors d’une course à la campagne.

INSTAGRAM

Amanda Holden s’est glissée dans des vêtements de sport serrés[/caption] INSTAGRAM

La star a montré sa silhouette enviable après être allée courir[/caption]

S’adressant à Instagram, Amanda a montré sa silhouette soignée en partageant ses clichés post-entraînement avec son armée de followers.

Dans un selfie, la juge de Britain’s Got Talent sourit sexuellement à la caméra avec une paire d’écouteurs sur la tête.

À côté d’un emoji « coche verte », elle a sous-titré le cliché : « Cours terminé. »

Amanda a également posté une autre photo, mais cette fois en pleine longueur.

La maman de deux enfants porte une paire de leggings noirs, verts et orange sur la photo, avec un débardeur coordonné et une paire de baskets noires.

Les bras croisés et les cheveux relevés, elle a à peine transpiré en souriant au loin.

Les derniers clichés grésillants d’Amanda surviennent quelques heures après qu’elle a été vue en train de quitter les studios de radio Heart FM dans le centre de Londres.

L’animatrice de Breakfast Show a choisi d’aller sans soutien-gorge sous sa robe d’été à rayures plongeante alors qu’elle traversait Leicester Square.

Elle a évité le froid avec une veste en jean et a souri aux photographes qui l’attendaient en rentrant chez elle.

Pendant ce temps, The Sun a révélé qu’Amanda était en lice pour présenter une énorme émission ITV aux heures de grande écoute.

Elle est actuellement la favorite pour remplacer feu Paul O’Grady en tant qu’animatrice de For The Love Of Dogs.

Amanda était une amie proche de Paul et est elle-même une grande amoureuse des chiens, ce qui en fait le choix idéal pour le rôle.

Un initié de la télévision a déclaré: « Les dirigeants ont l’impression qu’il est trop tôt pour faire des plans fermes sur la série, car cela fait à peine deux mois qu’il est décédé.

« Mais le sentiment à la maison est que c’est ce que Paul aurait voulu.

«Après tout, il se souciait profondément des animaux de Battersea.

« Amanda est le choix naturel pour reprendre le travail, non seulement parce qu’elle est une présentatrice chevronnée, mais parce qu’elle se soucie également de la maison et ferait n’importe quoi pour eux. »

Éclaboussure

Quelques heures avant sa course, Amanda a été prise en photo en train de quitter son travail à Londres[/caption] La Méga Agence

Elle a abandonné son soutien-gorge et a laissé peu de place à l’imagination avec sa robe d’été plongeante[/caption]