Amanda Holden parvient à rester magnifique en costume d’Halloween alors qu’elle fait équipe avec sa fille sosie

AMANDA Holden ne perd jamais une occasion de se déguiser et a réussi à faire de l’Halloween de cette année un doozy en faisant équipe avec sa jeune fille.

Sur des photos partagées sur Instagram, le juge de Britain’s Got Talent a partagé des clichés du costume effrayant de cette année, s’inspirant de Disney pour cette récréation magique.

Amanda est devenue la méchante reine de Blanche-Neige et des Sept Nains, allant même jusqu’à aller chercher les enfants à l’école dans la tenue composée d’une couronne dorée géante, d’un foulard et d’une robe violette moulante.

Complétant le look avec le maquillage pour les yeux violet fumé classique et les lèvres rouge sang, Amanda semblait prête à se déclarer la plus belle de toutes.

Naturellement, c’est plus facile à dire qu’à faire avec Blanche-Neige, et Hollie, 10 ans, a fait un effort supplémentaire pour s’assurer qu’elle est une princesse Disney à ne pas déranger.

Plutôt que de jouer Blanche-Neige simplement et simplement, Hollie a donné au personnage une cure de jouvence macabre avec des vêtements tachés de sang et une peau blanche de zombie avec du sang qui coule de son visage.

Mi-vampire, mi-princesse, la jeune fille n’a pas l’air impressionnée (ou à moitié morte) alors qu’elle regarde fixement avec une pomme mordue à la main alors qu’elle pose avec sa mère pour des photos.

Jouant la scène unique, Amanda avait l’air de s’amuser alors qu’elle attrape enfin Blanche-Neige avec sa pomme empoisonnée et la laisse pour morte.

Façon de s’engager à fond, les gars !





Ce n’est même pas la première tenue impressionnante d’Amanda de la saison d’Halloween de cette année, après s’être déjà habillée à Heart Radio avec une collègue, Ashley Roberts des Pussycat Dolls.

Le couple s’est associé pour devenir les personnages de Sarah Jessica Parker et Kathy Najimi dans Hocus Pocus.

Jamie Theakston, qui avait l’air convenablement terrifiant et terrifié alors qu’il se traînait pour l’occasion dans une perruque orange vif et peinte sur des lèvres pincées, complétait les Sanderson Sisters (car où seraient-elles sans Winifred de Bette Midler ?!).

noholdenback/Instagram

Amanda Holden, Ashley Roberts et Jamie Theakston se sont associés pour un costume Hocus Pocus[/caption]