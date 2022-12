Amanda Holden montre ses jambes toniques dans une minirobe sur I Can See Your Voice

AMANDA Holden a séduit les fans dans une minirobe bleue sur I Can See Your Voice ce soir.

Le juge de la télévision a rendu les fans fous avec le look très glamour sur Instagram avant l’émission de talents de la BBC.

Amanda rejoint Alison Hammond, Jimmy Carr et Simon Webbe un panéliste dans l’espoir de déterminer si les chanteurs devant eux sont vraiment bons ou miment.

La star a partagé des photos des coulisses alors qu’elle branchait la série animée par Paddy McGuinness.

Elle a dit: “Je peux voir ta voix à 21h BBC1!”

Ses fans ont inondé la section des commentaires pour se réjouir du look incroyable, la qualifiant de “chaude” et “époustouflante comme d’habitude”.

Un autre a déclaré: “EN AMOUR AVEC CE LOOK ”

Un troisième a déclaré: “Mandy, belle et sexy, a hâte de te regarder ce soir chérie, je peux voir ta voix.”

Amanda, qui apparaît maintenant comme panéliste dans le jeu télévisé du concours de chant de la BBC I Can See Your Voice, est devenue une icône de style au cours des dernières années.

Elle compte près de deux millions de fans qui suivent son Instagram pour s’inspirer de sa garde-robe quotidienne.

En ce qui concerne sa garde-robe pour sa nouvelle émission BBC One aux heures de grande écoute, Amanda estime qu’elle peut prendre encore PLUS de risques.

Elle avait précédemment déclaré au Sun : « C’est peut-être un peu plus nerveux dans cette émission. Pas de la façon dont tout le monde parle de certaines parties de mon corps sur BGT, mais je suppose que c’est plus un avantage.

“Je porte des choses que les gens ne s’attendent peut-être pas à ce que je porte. Moins classique que sur Britain’s Got Talent.

“Je n’aime jamais acheter des vêtements que je ne peux pas porter, l’année suivante – ou encore et encore – donc ce ne sera jamais quelque chose de trop fou.”