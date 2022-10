Amanda Holden montre ses jambes bronzées toniques dans une robe très courte alors qu’elle pose sur le bureau

AMANDA Holden a flashé ses jambes dans les bureaux de Heart Radio dans une série de nouveaux clichés sexy.

La juge BGT, 51 ans, s’est certainement habillée pour impressionner pour son quart de travail ce matin aux côtés de Jamie Theakston pour l’émission Heart Breakfast.

Amanda a opté pour une robe noire élégante avec un col blanc et des perles blanches attachées.

Elle a bravé le froid jambes nues et a complété le look avec une paire de talons aiguilles noirs et blancs.

Dans une vidéo montrant sa tenue, Amanda a déclaré aux fans sur son histoire Instagram : « Bonjour, bon mardi ! Aujourd’hui je suis dans ce magnifique petit numéro de LK Bennett. J’adore ce look preppy, assemblé parce que c’est coquin, mais sympa.

La star de la télévision a ensuite posé pour une photo grésillante sur l’un des bureaux, en veillant à montrer ses jambes incroyables.

Cela survient peu de temps après qu’elle a flashé ses jambes toniques dans des cuissardes et une robe courte après son retour au travail lundi matin.

La présentatrice de Heart Radio a été trempée et au bord des larmes au cours du week-end alors qu’elle terminait un «horrible» défi Three Peaks pour une œuvre caritative.

Amanda, 51 ans, a escaladé les trois plus hautes montagnes d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Écosse en seulement 24 ans pour l’association caritative Heart’s Global’s Make Some Noise.

La juge de Britain’s Got Talent a réussi son défi en gravissant en direct la plus haute montagne du Royaume-Uni, le Ben Nevis.





Amanda est retournée au bureau lundi matin, l’air glamour dans une paire de cuissardes après un repos bien mérité.

Elle a associé les chaussures en cuir rouge moulantes à une robe courte à imprimé floral, qui a fait clignoter le haut de sa cuisse alors qu’elle était assise sur son bureau.

