Amanda Holden montre ses jambes bronzées toniques alors qu’elle abandonne son pantalon et sort dans un petit blazer

AMANDA Holden s’est assurée que tous les yeux étaient rivés sur elle alors qu’elle sortait dans une robe blazer la nuit dernière.

La star de la radio, 51 ans, a montré ses jambes incroyables en rejoignant sa meilleure amie Ashley Roberts pour Make Some Noise Night de Global.

Rex

Éclaboussure

La star a fait la fête aux côtés d’Ashley Roberts[/caption]

Gardant son look chic et simple, Amanda portait le blazer avec des talons noirs et une petite pochette.

Ashley, 41 ans, a séduit dans un costume bleu avec un haut court assorti, qui a révélé ses abdos impressionnants.

Les collègues de la radio Heart ont été vus en train de déconner sur le tapis bleu marine lors de l’événement caritatif étoilé, qui collecte des fonds pour de petites organisations caritatives et des projets apportant un soutien vital aux personnes vivant dans les circonstances les plus difficiles.

Au fil des ans, Amanda est devenue célèbre pour avoir provoqué un blizzard de plaintes de l’Ofcom avec les robes audacieuses qu’elle porte sur Britain’s Got Talent et elle adore mettre les fans en émoi avec ses photos révélatrices sur Instagram.

Mais elle a récemment déclaré au Sun qu’elle tirait la limite des tenues étriquées en ce qui concerne sa fille de 16 ans, Lexi.

Elle a expliqué qu’elle avait confisqué les vêtements les plus scandaleux de la garde-robe de Lexi et qu’elle prévoyait de tout porter elle-même.

La star a déclaré : « Il y a ce pailleté. . . Je n’appellerais même pas ça un haut de bikini. Ma fille a 16 ans !

“J’ai dit:” Non, tu ne portes pas ça au Reading Festival, mais maman peut l’avoir “.

«Alors maman l’a, et attend un moment pour le porter.





“Cela couvre à peu près les éléments que vous vous attendez à ce qu’il couvre, mais ce n’était certainement pas pour ma fille. Dans deux ans, elle pourra le récupérer.

Amanda insiste sur le fait que Lexi et sa fille cadette Hollie, dix ans, aiment ses tenues scandaleuses, tout comme son mari, le producteur de disques Chris Hughes, 49 ans.

Elle a déclaré: “Mon mari est toujours très encourageant et dit:” Sortez vos jambes “.

« Et Lexi est vraiment douée pour le style. Elle a un bon œil, alors elle assemble souvent des tenues pour moi ou dit : « Ne porte pas ça, mets ça ».

“Ils ont grandi avec ça, donc je ne pense pas qu’ils regardent mon âge en particulier. Elle ne m’a jamais dit de me changer. Pas que j’écouterais.