AMANDA Holden a laissé Alison Hammond rougir sur I Can See Your Voice de ce soir alors qu’elle essayait de la mettre en place avec un beau candidat.

L’animateur de This Morning a été émerveillé par l’interprétation de Dayton Grey de Boyz II Men’s End of the Road, ayant prédit que sa voix n’était pas à la hauteur de la piste sur laquelle il s’était synchronisé sur les lèvres.

7 Amanda Holden a essayé de jouer l’entremetteuse pour Alison Hammond sur I Can See Your Voice Crédit: ITV

Après avoir terminé la ballade R’n’B, l’hôte Paddy McGuinness a déclaré: « C’était tellement fluide que j’ai l’impression d’avoir été poli à la française là-bas. »

Le bâillon a fait hurler Alison, avant qu’Amanda ne demande: « Tu es célibataire? Parce qu’elle utilise juste ça comme une sorte de série de rencontres. Elle cherche un nouvel homme. »

Une Alison timide a répondu: « Je ne pense pas qu’il soit célibataire, n’est-ce pas bébé? »

Et Dayton a pratiquement mis fin à toute romance potentielle lorsqu’il a confirmé qu’il avait été emmené.

7 Dayton Gray était un bon opérateur Crédit: ITV

7 Amanda a été impressionné par sa performance Crédit: ITV

7 Alison était debout Crédit: ITV

Alison a récemment donné aux fans un aperçu rare de sa vie amoureuse – en disant qu’elle avait trouvé un homme sur une application de rencontres.

Cependant, la star de 46 ans a déclaré: « J’y suis allé et je l’ai fait – je ne les aime plus vraiment. »

Alison a dit Carnet: « En ce moment, être célibataire est le pire mais sortir en lock-out n’est pas mon truc. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle utilisait des applications de rencontres, elle a répondu: « J’y suis allé et je l’ai fait. J’ai eu un petit ami d’une application de rencontres et je ne les aime plus.

«Surtout à ces moments-là, vous ne pouvez même pas rencontrer quelqu’un et je ne veux pas juste faire des tas de messages.

« Je préfère rencontrer quelqu’un naturellement. En ce moment, être célibataire est le pire

mais sortir en lock-out n’est pas mon truc. «

7 L’ancien favori de Big Brother vit à Birmingham avec son fils adolescent Aiden

7 Elle est apparue sur Celebs Go Dating au début de l’année dernière et est brièvement sortie avec Ben Kusi Crédits: Splash

Alison a participé à Celebs Go Dating en 2020 lorsqu’elle est sortie avec le technicien audio Ben Kusi.

Elle et le mec de 6 pieds 2 pouces ont recréé la scène de la poterie dans Ghost classique de la romance dans la série, avec son éloge à la co-star de This Morning Holly Willoughby: « Il est en forme.

« Je pourrais voir plus tard, je voudrais lui arracher ses vêtements. Je peux voir un potentiel futur. Il a l’air super. Il est magnifique. »

Alison a déjà été mariée au chauffeur de taxi de Manchester Noureddine, qui est également le père de leur fils Aiden, qui a maintenant 16 ans.

7 Elle est sortie avec Jamie Savage, qu’elle a rencontré lors de rencontres en ligne, mais la romance n’a pas duré Crédit: Instagram

La star de la télévision a retrouvé l’amour en 2014 après avoir rencontré son père célibataire Jamie Savage sur un site de rencontre en ligne – et ils se sont même fiancés.

Cependant, la relation n’a pas duré, avec Alison expliquant en 2017: « Nous nous sommes séparés. C’est la pire nouvelle de tous les temps. Je ne pense pas que je veux quelqu’un d’autre maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé ce mois-ci si elle avait reçu des messages de célébrités, elle a répondu: «Ils glissent toujours dans mes DM ces célébrités!

« C’est juste trop. La dernière personne était Paddy [McGuinness] demander si

J’allais bien. «

Alison a plaisanté: « Jimmy [Carr] glissé dans mes DM aussi – il ne me laissera pas seul. Je l’ai bloqué maintenant. Dermot continue de glisser dans mes DM alors je l’ai bloqué aussi! «