Amanda Holden, juge de I Can See Your Voice, montre sa silhouette incroyable dans un crop top scintillant plongeant

Amanda Holden, juge de I CAN See Your Voice, a montré sa silhouette incroyable dans un haut court scintillant plongeant.

La star de la télévision s’est rendue sur Instagram pour donner aux fans un aperçu plus approfondi de sa tenue lors du concours BBC One – alors qu’elle enfilait un costume trois pièces.

Instagram/@noholdenback

Amanda a enfilé un costume bleu étincelant pour l’épisode de ce soir[/caption]

Bbc

Amanda est l’une des juges de I Can See Your Voice[/caption]

Amanda, 51 ans, a ébloui en posant pour un clin d’œil dans le numéro bleu bébé chic, qui était recouvert de strass étincelants.

Elle a opté pour une bralette plongeante – dévoilant son décolleté et ses abdominaux toniques – avec un pantalon taille haute assorti.

Amanda portait un blazer bleu assorti, complétant sa tenue avec des talons hauts noirs et de longs ongles en acrylique, choisissant de se passer de bijoux.

Elle a laissé ses mèches blondes couler sur sa poitrine alors qu’elle montrait son maquillage dramatique pour les yeux enfumés, posant avec une main sur sa hanche.

Amanda a sous-titré le message avec une description de l’émission – encourageant ses fans des médias sociaux à se connecter ce soir.

Ses followers et ses fans ont inondé la section des commentaires pour jaillir de son dernier look, la qualifiant de “magnifique” et “époustouflante”.

Amanda n’est pas étrangère à montrer sa silhouette incroyable sur les réseaux sociaux, car elle pose souvent pour des photos dans des tenues chics sur Instagram.

Cela vient après que la star de Heart Radio a été vue se mettre dans l’ambiance d’Halloween en se déguisant en un personnage effrayant emblématique.





Elle a profité de ses histoires Instagram pour montrer son look d’Halloween alors qu’elle s’habillait inspirée du film Hocus Pocus.

Elle a été rejointe par ses co-stars de la radio Ashley Roberts et Jamie Theakston alors qu’elles prétendaient être les sœurs Sanderson.

Amanda a enfilé une perruque violette brillante et une mini-robe ressemblant à une sorcière alors qu’elle faisait clignoter ses jambes tout en faisant semblant de monter sur un balai.

La star – qui prétendait être Mary Sanderson du film à succès – a complété son look avec un rouge à lèvres violet effrayant et un eye-liner foncé, ainsi qu’une imposante paire de talons aiguilles noirs.

Plus tôt cette semaine, Amanda avait l’air incroyable alors qu’elle montrait ses longues jambes en minirobe et bottes hautes.

Le juge BGT a décidé d’opter pour un polo noir et une jupe assortie sous son blazer moulant monochrome.

Cela vient après qu’Amanda a montré son physique dans une tenue moulante alors qu’elle accueillait le maître d’Fred Sireix de First Dates dans son émission de radio.