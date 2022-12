Amanda Holden, juge de Britain’s Got Talent, révèle un changement majeur dans la nouvelle série dérivée de l’émission

AMANDA Holden a révélé un énorme changement pour la nouvelle série dérivée de Britain’s Got Talent.

Le programme phare d’ITV se verra accorder une émission sœur, Britain’s Got Talent The Ultimate Magician, qui sera bientôt diffusée.

Amanda Holden de Britain's Got Talent a révélé un énorme secret sur la série

Le jury de Britain's Got Talent The Ultimate Magician sera modifié

Pourtant, la juge Amanda, 51 ans, a expliqué que quelques visages célèbres manqueraient à l’appel – il s’agit des hôtes Ant et Dec et du juge en chef Simon Cowell.

Au lieu de cela, le meilleur magicien de Vegas Penn Jillette, la moitié du duo Penn et Teller, gardera son siège BGT au chaud.

Parlant du changement, Amanda a déclaré à Best Magazine: “Penn l’a remplacé [Simon] et à bien des égards, c’était un meilleur choix pour cette spéciale parce que vous aviez quelqu’un qui savait de quoi il parlait !

“Chaque fois qu’un acte arrivait, il me racontait l’histoire de l’acte, d’où venait l’acte, qui l’avait inventé, comment il avait évolué, qui était la première personne à le faire, puis m’a parlé de Vegas, de sa résidence et de son propre arrière-plan.

“C’est un homme fascinant.”

Elle a ensuite expliqué comment son collègue magicien et présentateur de l’émission dérivée de BGT, Stephen Mulhern, dirigerait l’émission, devant Ant et Dec.

Pendant ce temps, Amanda est connue pour montrer ses tenues sexy à l’écran et hors écran.

Cette semaine, elle est allée sans soutien-gorge alors qu’elle restait bien au chaud dans une tenue crème chic.

Aujourd’hui, elle a jailli de son amour des paillettes alors qu’elle flashait son soutien-gorge dans une robe de fête.

Lors de la diffusion de BGT, elle ravit souvent les fans avec sa tenue sexy, ne laissant rien à l’imagination.

À chaque série, ses robes étriquées sont l’un des principaux sujets de discussion, notamment parce que certains téléspectateurs les jugent trop risquées pour une émission familiale.

Cette année, Amanda a promis de garder sa garde-robe racée pour la quinzième année du hit ITV – malgré le torrent de plaintes qu’ils reçoivent.

Elle a révélé: «Je pense plus de caoutchouc. J’ai aimé porter du latex lors de l’audition et je pense à plus de latex dans leur vie. Plus de latex et plus de transpiration.

Le défi de la garde-robe d’Amanda survient après qu’elle a suscité des centaines de plaintes après avoir porté une robe décolletée qui, selon les fans, a montré ses mamelons dans l’émission en 2020.

L’Ofcom a déclaré qu’il y avait 277 plaintes concernant l’émission, dont 235 liées à la robe de Holden.

Malgré la controverse, Amanda n’a jamais été censurée par Ofcom ou ITV.

Une source a déclaré: “Il n’y a jamais eu de diktat d’en haut sur ce qu’elle peut ou ne peut pas porter.”

Le meilleur magicien Penn Jillette gardera le siège de Simon Cowell au chaud

Pendant ce temps, Stephen Mulhern assumera les fonctions de présentation au lieu d'Ant et Dec

La favorite de BGT, Amanda, a juré de continuer à ravir les fans avec ses sélections de garde-robe audacieuses