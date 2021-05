Amanda Holden indignée alors que la candidate I Can See Your Voice dit qu’elle n’est pas une vraie chanteuse professionnelle

Les téléspectateurs de I Can See Your Voice sont restés hystériques car un concurrent n’a pas qualifié Amanda Holden de chanteuse professionnelle.

La femme de 50 ans a défendu son statut de chanteuse professionnelle lors d’un moment embarrassant sur I Can See Your Voice ce samedi.

Les frères Joe et Daniel de Middlesbrough espéraient éliminer tous les mauvais chanteurs pour gagner 10 000 £.

Les juges se demandaient s’ils pensaient que Jailhouse Rocker était un bon chanteur ou s’ils les trompaient.

Mais le moment est vite devenu amer.

Le candidat a demandé à Amanda: « Si vous voulez être une chanteuse professionnelle … »

Amanda a répondu: « JE SUIS une chanteuse professionnelle! »

Jimmy Carr a sonné en disant: « Je vais vous arrêter là, elle a eu un album numéro un l’année dernière. »

Il a ajouté: « Je le mentionne simplement parce que je ne veux pas qu’elle le mentionne à nouveau. »

Amanda a dit: « Merci, Jimmy! »

Les téléspectateurs se sont délectés de la maladresse.

‘Si vous voulez être un chanteur professionnel …’

Les frères ont gagné 10000 £ car ils ont deviné que Jailhouse Rocker était un bon chanteur.

Jimmy a eu raison car il a deviné que Jailhouse Rocker était juste nerveux pendant l’interrogatoire et était un bon chanteur.

Alison Hammond a également accepté et a déclaré: «tirer ces réponses comme ça est très stressant. Je le crois.

Cependant, la juge invitée Alexandra Burke était sceptique car ses choix musicaux variaient de Stevie Wonder à Bruno Mars et a déclaré: «Passer de Motown à Bruno Mars m’a tellement dérouté!»

Jailhouse Rocker a chanté un beau duo avec Alexandra pour I Have Nothing de Whitney à Houston.

Son vrai nom était Pete Green et il est un agent pénitentiaire qui a fait plus de 300 concerts.

Il a soutenu une fois Beverley Knight.

Je peux voir votre voix est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.