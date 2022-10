Amanda Holden fond en larmes alors que le candidat remporte 10 000 £ sur I Can See Your Voice

AMANDA Holden a fondu en larmes après qu’un candidat ait remporté 10 000 £ sur l’émission I Can See Your Voice de la BBC.

L’émission populaire voit des membres du public, généralement en équipes de deux, essayer de faire la différence entre les bons et les mauvais chanteurs mystères – la torsion étant qu’ils ne peuvent pas tout à fait les entendre.

Amanda Holden a été laissée dans des flots de larmes sur I Can See Your Voice ce soir[/caption]

La chanteuse Brooke Barber a également donné une performance époustouflante[/caption]

L’émission a accueilli les joueurs Charlie et Dexter, qui avaient la responsabilité de réduire les concurrents jusqu’à ce qu’ils découvrent si le chanteur final pouvait réellement tenir une mélodie lorsqu’ils devaient faire un duo avec la célébrité musicale invitée.

Après avoir mal deviné plusieurs chanteurs, les panélistes célèbres étaient sur le bord de leur siège lorsque la chanteuse invitée Alexandra Burke est montée sur scène pour faire un duo avec le dernier chanteur mystère.

Alors qu’Alexandra exprimait sa voix incroyable, la chanteuse Brooke Barber a également donné une performance époustouflante.

Les deux femmes ont chanté Saving All My Love For You de Whitney Houston, laissant Amanda en larmes.

Le présentateur Paddy McGuinness n’a pas tardé à repérer une Amanda aux larmes aux yeux et a déclaré: “Pendant cette représentation, Amanda était en larmes!”

La panéliste Amanda, 51 ans, a été vue en train d’essuyer des larmes sur son visage pendant le moment émouvant.

Les téléspectateurs à la maison ont également été ravis, avec un écrit: «Deux garçons heureux et deux mamans fières !!!! Charlie et Dexter quittent ce studio avec 10 000 £ !!!! »

Un autre a posté: “WOW !! Quelle voix bl *** y fantastique cette fille Brooke Barber a. Cela a définitivement donné du fil à retordre à Alexandra Burke ! Je pense que Whitney serait fière aussi !





L’élément compétitif de l’émission signifie que si les deux joueurs, aidés par les juges célèbres, parviennent à exposer un bon chanteur, ils remportent le prix en argent.

Cependant, si un mauvais chanteur échappe à la détection, il finit par voler l’argent pour lui-même.

La seule règle que suit le spectacle est que seuls les mauvais chanteurs peuvent mentir sur leur talent musical, les bons chanteurs sont obligés de rester véridiques.

L’équipe de deux devra alors essayer de déchiffrer qui est bon juste à partir de son nom, de son apparence et de quelques indices donnés via des prises de vue à l’extérieur du studio.

La panéliste n’a pas pu cacher son émotion[/caption]

