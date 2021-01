Amanda Holden a une fois de plus montré à quel point elle aime apporter la chaleur à une journée d’hiver, alors qu’elle exhibe ses atouts dans un bain à remous.

La juge Britain’s Got Talent, 49 ans, n’hésite pas à montrer son incroyable corps anti-âge et lorsqu’on lui a demandé de promouvoir les cookies végétaliens, il n’y avait qu’une seule façon de le faire.

Le présentateur de Heart Radio Breakfast Show est vu debout dans un bain à remous avec un maillot de bain bleu pastel.

Amanda n’étant pas opposée à montrer un décolleté, elle a le haut zippé au point où elle est à peu près maintenue décente.

La vidéo faisait partie d’une promotion pour Marks and Spencer qu’elle avait postée sur Instagram dans laquelle elle parlait de leurs offres « Plant Kitchen ».







(Image: Amanda Holden / Instagram)



Elle termine son éloge funèbre sur les cookies en brandissant une tasse avec un ‘A’, en disant: « Où pouvez-vous vous tromper avec une belle tasse de thé … bonne année. »

Ce n’est pas la première fois ces derniers jours qu’Amanda se déshabille pour une vidéo sur les réseaux sociaux, alors qu’elle cuisinait en bikini sur TikTok vendredi.

Amanda semblait être de bonne humeur alors qu’elle se pavanait dans sa cuisine avec un délicieux cocktail à la main.







(Image: Amanda Holden / Instagram)



Alors qu’elle provoquait une tempête dans la cuisine, Amanda a choisi d’abandonner le tablier classique et a plutôt exigé de l’attention dans le maillot de bain maigre.

La star de la télévision très appréciée a terminé le look sexy avec un chapeau de paille.

Amanda a dansé et carabiné dans la cuisine dans la vidéo effrontée qui a été enregistrée par la chanson à succès Cake By The Ocean, du groupe DNCE de Joe Jonas.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.