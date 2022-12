Amanda Holden fait creuser Simon Cowell après son remplacement sur Britain’s Got Talent

AMANDA Holden a fait une fouille discrète chez le patron de Britain’s Got Talent, Simon Cowell, après avoir été remplacé pour la spéciale Ultimate Magician d’hier soir.

Le magnat de la télévision a été remplacé par la légende magique Penn Jillette dans le jury alors que 10 favoris de Got Talent ont concouru pour un prix de 50 000 £.

Caractéristiques de Rex

Twitter

Simon a lancé la prochaine série de BGT sur les réseaux sociaux[/caption]

Avant la diffusion de l’émission, qui a été filmée en octobre, Amanda a déclaré à l’Express : “Au début, vous vous dites : ‘Est-ce que ça va être bien sans Simon ?’ Mais Penn l’a remplacé et à bien des égards, il était un meilleur choix pour cette spéciale parce que vous aviez quelqu’un qui savait de quoi il parlait.

“Chaque fois qu’un acte arrivait, il me racontait ensuite l’histoire de l’acte, d’où il venait, qui l’avait inventé, comment il avait évolué, qui était la première personne à le faire et puis il me parlait de Vegas, de son résidence et ses propres antécédents.

“C’est juste un homme fascinant et il est le roi de ce qu’il fait, les actes étaient si nerveux à jouer devant lui. Penn connaît son affaire, donc en fait, ça a vraiment très bien fonctionné.

Penn était certainement le plus qualifié pour une place à la table car il était, avec son partenaire magique Teller, l’acteur le plus ancien de Las Vegas.

The Ultimate Magician a été remporté par la star d’America’s Got Talent, Eric Chien, avec Magical Bones et la sorcière qui ont terminé deuxièmes.

Simon, 63 ans, avait récemment l’air très différent alors qu’il ouvrait les auditions pour la nouvelle série de Britain’s Got Talent.

Le juge de télé-réalité a perdu quatre pierres ces dernières années après une refonte de son mode de vie qui l’a vu se lancer dans un régime de santé et de remise en forme.

La star a admis qu’il avait l’habitude de se gaver de rouleaux de saucisses, de hamburgers et de tartes à la confiture préparés par ses chefs personnels.

Cependant, depuis qu’il a abandonné son mode de vie malsain après avoir subi une chute à son domicile de Londres en 2017, il a perdu quatre tours de taille.

Apparaissant dans la vidéo, il a exhorté les téléspectateurs à prendre contact avec leurs efforts d’audition avant le retour de BGT.

Il a déclaré: «Je dis toujours dans cette émission, deux ou trois minutes peuvent changer votre vie. Et c’est le cas. Et peut-être que cette fois ce sera toi.

“Alors, s’il vous plaît, auditionnez maintenant pour la saison de l’année prochaine et j’ai hâte de vous rencontrer.”

Plusieurs fans ont remarqué le nouveau look de la star de la télévision, avec un tweet : “Simon Cowell devient de plus en plus jeune chaque année.”

Un autre a posté: “Holy moly, j’ai failli ne pas le reconnaître alors.”

Comme The Sun l’a révélé le mois dernier, Britain’s Got Talent reviendra sans David Walliams après la démission du juge.

Ni Simon ni l’émission n’ont révélé qui remplacera l’étoile sur le panneau.

Getty

Simon lors d’un appel photo pour The X Factor USA en 2012[/caption]