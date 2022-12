Amanda Holden étourdit en mini-robe à la fête de Noël avec Ashley Roberts

AMANDA Holden et Ashley Roberts épatent en mini-robes à leur travail fête de Noël.

La star de Britain’s Got Talent, Amanda, 51 ans, a posé au bar avec la star de Pussycat Doll Ashley, 41 ans, hier soir.

Amanda Holden et Ashleyt Roberts avaient l’air incroyables lors de leur fête de Noël au travail[/caption]

Elle a opté pour une robe bleue avec un motif floral métallique et des manches longues, tandis que la chanteuse Ashley s’est glissée dans une robe en velours rouge.

Le couple a levé un verre et a tiré des craquelins avec leurs collègues de Heart Radio lors d’un somptueux dîner.

Amanda, qui apparaît maintenant en tant que panéliste dans le jeu télévisé du concours de chant de la BBC I Can See Your Voice, est devenue une icône de style au cours des dernières années.

Elle compte près de deux millions de fans qui suivent son Instagram pour s’inspirer de sa garde-robe quotidienne.

En effet, en ce qui concerne sa garde-robe pour sa nouvelle émission BBC One aux heures de grande écoute, Amanda estime qu’elle peut prendre encore PLUS de risques.

Elle avait précédemment déclaré au Sun : « C’est peut-être un peu plus nerveux dans cette émission. Pas de la façon dont tout le monde parle de certaines parties de mon corps sur BGT, mais je suppose que c’est plus un avantage.

“Je porte des choses que les gens ne s’attendent peut-être pas à ce que je porte. Moins classique que sur Britain’s Got Talent.

“Je n’aime jamais acheter des vêtements que je ne peux pas porter, l’année suivante – ou encore et encore – donc ce ne sera jamais quelque chose de trop fou.”

Mais quelles que soient les plaintes de l’Ofcom ou les commentaires sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne les vêtements, Amanda insiste sur le fait que ce ne sont pas les hommes qu’elle essaie d’impressionner.

Elle dit : « Je m’habille pour d’autres femmes et pour moi-même. Je regarde constamment ce que les autres femmes portent et j’arrête les gens et je leur dis : “Oh mon Dieu, d’où ça vient ?”

« C’est pourquoi j’aime tant aller en Amérique, parce que vous faites votre épicerie et il y a quelqu’un qui dit : ‘D’où vient cette robe ?’ Ou ‘Oh, c’est si joli.’ et vous en discutez beaucoup, alors que cela arrive rarement ici.

« Les gens sont un peu trop timides pour se parler. Je ne suis pas. Je serai donc ravi de bavarder.

“Mais définitivement, j’ai toujours habillé pour les femmes, et moi-même.”

En ce qui concerne Amanda, l’époque où les femmes dans la cinquantaine étaient considérées comme « au-dessus de la colline » est maintenant révolue depuis longtemps.

Elle dit : « Nous n’avons plus 19 ans, mais nous ne voulons pas non plus l’être.

