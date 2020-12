Amanda Holden est prête pour Noël.

Mais la juge Britain’s Got Talent, 49 ans, ne laisse pas son enthousiasme pour les vacances festives l’empêcher de garder sa maison impeccable.

Amanda a envoyé des pulsations avec une tenue de Père Noël maigre car elle ne pouvait s’empêcher de la porter pendant qu’elle nettoyait sa maison.

S’adressant à Instagram, la maman de deux enfants partage un clip hilarant d’elle-même essayant de jeter un regard impertinent sur la caméra avant de se précipiter vers les fenêtres pour tenter de les essuyer.

Après avoir grimpé sur une échelle dans son jardin, Amanda a poussé ses mèches blondes sur le côté avant de rattraper le nettoyage.







(Image: Amanda Holden / Instagram)



« Comme je suis MAISON POUR NOËL, j’ai pensé nettoyer le [windows]», A écrit Amanda.

Naturellement, la vidéo a vu les fans affluer vers la section des commentaires pour féliciter la présentatrice de Heart FM pour son apparence éclatante.

«Si belle Amanda», a écrit un fan.

Un autre a écrit: « Vous cherchez bien! Vous me faites rire. »







(Image: Amanda Holden / Instagram)



« Mon lave-vitres ne ressemble en rien à ça », a plaisanté un troisième.

Amanda a d’abord taquiné sa tenue de Père Noël aux fans en novembre, lorsqu’elle a exhorté les fans à commencer à entrer dans l’esprit de Noël.

Elle a partagé des photos sur Instagram de son look sensationnel lors d’une séance photo Heart FM dans une robe de Père Noël rouge plongeante avec une capuche et des détails en fausse fourrure.

La beauté intemporelle a terminé son look avec des collants rayés de canne à sucre et des bottines à talons noires ornées de fausse fourrure blanche et de chaînes dorées.







(Image: Amanda Holden / Instagram)



La star de la télévision, qui a posé devant un mur drapé de décorations festives, portait ses mèches caramel dans une douce coiffure ébouriffée, avec des mèches tombant de sa cape de fête.

Amanda, qui a participé à la séance photo frappante avec les autres présentateurs Ashley Roberts et Jamie Theakston, a également attiré l’attention sur sa taille svelte avec une ceinture noire.

Et la beauté a encouragé ses fans à entrer dans l’esprit festif et à placer leurs arbres de Noël dans son post.

Elle a écrit: « Montez votre arbre ce week-end, marquez-moi pour juger le meilleur … # Noël. »

