AMANDA Holden a honoré nos écrans pendant de nombreuses années, apparaissant dans une multitude de spectacles.

La star est surtout connue pour ses talents d’actrice, mais est-elle apparue dans Neighbours ?

Amanda Holden était-elle dans Neighbours et qui jouait-elle ?

Amanda Holden a utilisé ses talents d’actrice pour jouer dans une apparition dans Neighbours.

La star est apparue dans un scénario basé à Londres où elle a joué tante Harriet.

Harlow Robinson, jouée par Jemma Donovan, a fait le voyage dans la capitale britannique pour rendre visite à sa tante pour tenter de résoudre un mystère familial concernant sa mère et la défunte sœur de Harriet, Prue, représentée par Denise van Outen dans le feuilleton en 2019.

Cependant, certains fans ont été déconcertés par l’accent d’Amanda.

LIRE LA SUITE DANS LA TÉLÉVISION ALLER DE L’AVANT Les enfants méconnaissables des voisins jouent maintenant – du camée de Corrie au reportage de guerre Jours heureux Les fans de Neighbours pleurent des «larmes de joie» alors que le savon confirme le retour du choc sur une nouvelle chaîne

Une personne a tweeté: “Est-ce Amanda Holden dans Neighbours avec un accent étrange #Neighbours.”

Alors qu’un autre a dit: “Pourquoi est-ce que Denise van Outen et Amanda Holden ont l’air de faire de faux accents britanniques sur #voisins alors qu’ils sont tous les deux britanniques?”

Sophie Ellis-Bextor a également fait une apparition dans le scénario lorsqu’elle a été vue assise sur un banc au bord de la Tamise lorsque Harlow essaie de prendre son cahier, le pensant pour celui de sa mère.

La première des scènes a été diffusée le lundi 28 mars 2022.





À quelles autres émissions de télévision Amanda Holden a-t-elle participé?

Amanda a participé à plusieurs émissions de télévision au fil des ans.

Sa première apparition à la télévision était en tant que candidate au jeu télévisé Blind Date en 1991.

De 2006 à 2008, Holden est apparu en tant que Sarah Trevanian dans trois séries de Wild at Heart d’ITV.

Entre autres choses, Amanda a eu des rôles dans des séries britanniques telles que Smack the Pony, EastEnders, Hearts and Bones et Cutting It.

Elle est également juge sur Britain’s Got Talent depuis 2006 avec Simon Cowell, David Walliams et Alesha Dixon.

En savoir plus sur le soleil PRÊT À TOUS LES TEMPS Les fans d’Oodie se bousculent pour mettre la main sur une nouvelle couverture à capuche d’extérieur STATIONNÉ J’utilise des sacs de gravats pour empêcher les voisins de prendre ma place de parking – ils détestent ça

Plus récemment, en 2021, elle a commencé à apparaître dans une nouvelle série de faux documentaires comiques de Leigh Francis.

Le programme s’appelait The Holden Girls: Mandy & Myrtle qui a attiré suffisamment de téléspectateurs pour être remis en service pour une deuxième série pour 2022.