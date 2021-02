Amanda Holden a déclaré qu’elle était « dévastée d’avoir dû enfreindre les règles » après avoir été signalée à la police pour avoir fait un voyage de 215 km de Londres à Cornwall en lock-out.

La juge de Britain’s Got Talent est allée voir ses parents après avoir reçu un « appel téléphonique pénible » de son beau-père Les Collister le week-end précédant son 50e anniversaire.

La femme de 49 ans a emmené une Mercedes noire de Richmond dans un petit hameau près de Bude pour voir vendredi la femme de 75 ans et sa mère de 71 ans, Judith.

Les habitants ont pris les armes à son arrivée, ont déclaré qu’elle mettait les résidents en danger et l’ont dénoncée à la police.

Elle a été repérée par un voisin – supposé être un policier – qui l’aurait dénoncée pour avoir enfreint les restrictions de voyage de Covid.

Il est entendu que la star a passé la nuit vendredi avant de faire le voyage de retour chez elle dans le sud-ouest de Londres hier.

Un local a déclaré au Sun: « J’ai été vraiment choqué quand je l’ai vu et je me suis ensuite senti assez en colère. Un homme a déchargé pas mal de bagages du coffre, puis la voiture a filé.

«Il y a beaucoup de travailleurs clés et de personnes vulnérables ici, et nous devons les protéger.

Ils ont ajouté: « Ils savent également qu’elle avait parcouru des kilomètres depuis Surrey pour descendre ici et elle s’est précipitée dans la maison. Elle a dû savoir que ce qu’elle faisait était mal.

Mme Holden est une figure bien connue de la région après avoir rendu visite à ses parents avant la pandémie, mais les habitants étaient toujours furieux.

Les amis de Mme Holden ont déclaré que même si elle savait qu’elle n’aurait pas dû faire le voyage, elle était tellement préoccupée par le bien-être de ses parents qu’elle pensait qu’elle n’avait pas le choix.

L’un d’eux a déclaré: « Amanda a reçu un appel vendredi après-midi et a estimé qu’elle n’avait d’autre choix que de s’y rendre aussi vite qu’elle le pouvait.

« En raison des problèmes de santé liés à leur santé, elle savait qu’elle devait partir – il n’y avait aucun moyen qu’elle ne le puisse pas.

« Elle sait qu’elle a fait quelque chose de mal et elle regrette, mais jusqu’à ce que vous soyez dans ce moment, comment pouvez-vous juger?

« Afin de s’assurer qu’elle présentait le moins de risques possible, elle a conduit seule, laissant son mari et ses filles à la maison.

«Elle n’est entrée en contact avec personne d’autre.

La police du Devon et de Cornwall a refusé de commenter. Aujourd’hui, dans un article sur les réseaux sociaux qui ne faisait aucune référence à la visite de la star, le Conseil de Cornwall a publié une vidéo exhortant « tout le monde à respecter les règles cette demi-session ».

La vidéo, qui était accompagnée de la légende «Nous savons que c’est difficile. Mais cela ne durera pas éternellement », a présenté les membres de l’équipe de santé publique du conseil, expliquant comment ils resteraient chez eux la semaine prochaine.

Il a été affirmé que Mme Holden était arrivée après la tombée de la nuit, mais son porte-parole a déclaré qu’elle était arrivée à 16 heures et qu’elle n’avait qu’un seul sac.

Il a dit qu’elle était au courant des règles mais qu’elle était « dévastée d’avoir dû les enfreindre ».

Il a déclaré à MailOnline: « Amanda est consciente que toutes les familles traversent des difficultés pendant ces périodes de turbulence, mais a reçu un appel téléphonique pénible de son père âgé vendredi après-midi.

« Dans l’ensemble, Amanda a estimé que le voyage aller-retour à Cornwall était nécessaire pour contenir le problème chez sa famille.

«La situation très personnelle a maintenant été aidée et Amanda est de retour à Londres.

« Amanda n’a pas agi sur un coup de tête et a adhéré aux règles de Covid à chaque étape du processus dans les trois verrouillages.

Mme Holden approche mardi de son 50e anniversaire et a déclaré qu’elle se sentait « tellement reconnaissante et dépassée par la pensée et l’amour » que ses collègues de Heart Radio avaient mis dans ses célébrations.

« Amanda est consciente des règles de voyage et est dévastée d’avoir dû les enfreindre à cette occasion.

« Ses parents sont vaccinés et avec Amanda testant Covid chaque semaine (et est négatif), elle a estimé qu’elle ne mettait pas ses parents en danger. Elle n’est entrée en contact avec aucun membre du public.

Elle a été surprise avec 50 cadeaux de ses collègues radio pour marquer l’occasion.

Ils comprenaient une chaise de massage, des fleurs, du prosecco, un cocktail margarita, un dîner rôti et un gâteau.

Son co-animateur Jamie Theakston a déclaré aux auditeurs: « Notre propre Amanda Holden célèbre son anniversaire – en tant que gentleman, je ne dirais pas quel âge – mais ce que nous pensions que nous ferions serait de rassembler 50 de ses choses préférées. »

Un panneau publicitaire à l’extérieur du studio de radio a également affiché un message d’anniversaire à Holden.

Elle a écrit sur Instagram: « Tellement reconnaissante et dépassée par la pensée et l’amour qu’ils y ont mis. »

Holden a partagé le message à côté d’une photo de son prosecco en train de boire, qu’elle a dit avoir été prise à 6h30 du matin.

Un certain nombre de ses amis lui ont également envoyé des messages d’anniversaire.

Sa collègue juge britannique, Alesha Dixon, a déclaré: « Joyeux 50e anniversaire à mon incroyable épouse de télévision.

« Je vous aime beaucoup, beaucoup et je suis absolument vidé que nous ne puissions pas célébrer aujourd’hui et célébrer avec vous, comme vous méritez d’être célébré, en cette occasion incroyablement mémorable.

«Votre 50e anniversaire! Tu as encore 25 ans, femme!

L’animateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, a appelé à l’émission pour souhaiter à Holden un joyeux anniversaire.

«En fait, je suis sorti du lit pendant mon jour de congé juste pour rendre hommage à la reine, Amanda Holden», a-t-il déclaré.

« Vous savez quoi, je pense juste que voir des photos de vous buvant du prosecco à 6h30 du matin, cela me rappelle de si bons souvenirs de travail avec vous sur Britain’s Got Talent. »