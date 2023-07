Amanda Holden est incroyable en minirobe rose avec sa fille sosie Hollie à la première de Barbie

AMANDA Holden a encore une fois séduit en foulant le tapis rose pour la première de Barbie ce soir.

La femme de 52 ans a canalisé sa poupée intérieure portant un rose miniature s’habiller alors qu’elle assistait à la soirée étoilée aux côtés de sa plus jeune fille Hollie, 11 ans.

Éclaboussure

Amanda Holden avait l’air incroyable avec sa fille Hollie à la première de Barbie[/caption] Instagram

La star portait une robe rose pour l’occasion[/caption]

La jeune sosie était également jolie en rose alors qu’elle posait avec maman Amanda pour le très attendu film.

Des centaines de fans – dont beaucoup habillés comme leur modèle Mattel – ont commencé à faire la queue aux premières heures du matin pour obtenir leur place sur le tapis rose afin de pouvoir rencontrer les stars Margot Robbie et Ryan Gosling en personne.

Les protagonistes du film, Margot, 33 ans, et Ryan, 42 ans, ont été rejoints par les stars du film, dont Nicola Coughlan, Emma Mackey et Ncuti Gatwa, qui aident à composer les dix Barbie et les quatre Ken de la production.

Margot a maintenu ses apparitions Barbie après avoir épaté lors de sa promotion entretiens dans une gamme de tenues inspirées par Barbie au cours des 60 dernières années.

Elle portait une superbe robe de soirée rose pâle avec une bordure en fourrure qui était un look tiré de la Barbie du soir enchanté.

La pop star Dua Lipa, qui a pris la personnalité de sirène de la poupée, était une invitée VIP et a séduit dans une robe à paillettes plongeante.

Les acteurs Will Ferrell, Hari Nef et America Ferrera ont également posé pour des photos tandis que des célébrités comme Ekin-Su, Molly-Mae Hague et Sam Smith ont rejoint les fans pour s’imprégner de l’atmosphère.

Basé sur la poupée Mattel, le film Barbie suit Barbie et Ken de Robbie et Gosling alors qu’ils quittent Barbie Land et se rendent au réel monde.

La réalisatrice Greta Gerwig a écrit le scénario avec son partenaire de longue date Noah Baumbach, réalisateur de films tels que Mariage Histoire et Frances Ha.

Rex

Instagram

La star de la télévision a fièrement partagé des photos alors qu’ils se préparaient[/caption]