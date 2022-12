Amanda Holden éblouit dans une robe transparente lors d’une soirée glamour avec des copines célèbres

AMANDA Holden a été aperçue éblouissante dans une robe transparente lors d’une soirée glamour avec ses amis célèbres.

La juge I Can See Your Voice a profité de ses histoires Instagram pour tenir ses fans au courant de son dîner avec des amis, dont l’actrice Tracy-Ann Oberman et la célèbre chef Lisa Faulkner.

INSTAGRAM

La star de la télévision est sortie avec ses amis célèbres[/caption]

INSTAGRAM

Amanda a montré sa silhouette dans la robe transparente[/caption]

Amanda, 51 ans, s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour prendre des photos de ses amis proches alors qu’ils se dirigeaient vers le dîner samedi soir.

Elle a été rejointe par le groupe, qui comprenait également la star de la télévision Angela Griggin, et les actrices Nicola Stephenson, Sarah Parish et Tamzin Outhwaite, alors qu’elles posaient ensemble.

Alors qu’on voyait les femmes emmitouflées au chaud à l’extérieur de la salle, elles exhibaient bientôt leurs tenues glamour.

Amanda n’a pas hésité à la caméra lorsqu’elle a révélé sa robe corset transparente, qui comportait une jupe verte brillante.

Elle a placé une main sur sa hanche pour le claquement, alors qu’elle laissait ses mèches blondes couler sur sa poitrine et portait une palette de maquillage glamour.

Elle a complété son look avec des talons noirs à lanières et des ongles rouge vif alors qu’elle se rapprochait de Sarah, 54 ans, connue pour Cutting It.

Les femmes ont ensuite eu droit à un feu d’artifice après leur dîner, alors qu’elles posaient ensemble autour de la table.

Amanda n’est pas étrangère à montrer sa silhouette en ligne et se dirige souvent vers les médias sociaux avec ses clichés impressionnants.

Plus tôt, la star a rendu ses fans fous en montrant sa combinaison noire sexy dans un nouvel épisode de I Can See Your Voice.

Elle a posé avec une main sur sa hanche alors qu’elle prenait des clichés pour ses réseaux sociaux dans le chic noir et blanc tout en un.

La combinaison d’Amanda, qui la cintrait à la taille, comportait également de grandes manches blanches surdimensionnées, révélant ses épaules.

Ses fans ont inondé la section des commentaires pour se réjouir du look incroyable, la qualifiant de “chaude” et “époustouflante comme d’habitude”.

Amanda, qui apparaît maintenant comme panéliste dans le jeu télévisé du concours de chant de la BBC I Can See Your Voice, est devenue une icône de style au cours des dernières années.

Elle compte près de deux millions de fans qui suivent son Instagram pour s’inspirer de sa garde-robe quotidienne.

INSTAGRAM

Elle a été vue en train de dîner avec ses amis[/caption]

TVI

Amanda a montré un autre look glamour sur I Can See Your Voice[/caption]