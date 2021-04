AMANDA Holden a taquiné un nouveau projet télévisé à ses fans de médias sociaux, laissant entendre qu’elle «revient à ses racines» en tant qu’acteur.

La femme de 50 ans aux multiples talents, qui a joué dans des séries télévisées, des émissions de talents et divers feuilletons au fil des ans, a déclaré qu’elle «commençait à filmer» quelque chose de nouveau.

Instagram / Amanda Holden

Amanda avait l’air sensationnelle en taquinant un nouveau projet[/caption]

Vêtue d’un manteau ceinturé blanc chic et de talons en daim roses, la star de BGT Amanda était glamour dans la publication Instagram.

Elle a opté pour un maquillage complet, comprenant de faux cils, des sourcils en forme de douceur et un rouge à lèvres nude assorti à son sac à main rose blush.

«Commencer à filmer un nouveau projet amusant aujourd’hui», a-t-elle sous-titré le message, refusant de donner d’autres détails si ce n’est «#BackToMyRoots».

Les fans ont inondé la section des commentaires pour féliciter la star, la qualifiant de «stupéfiante» et de la «féliciter» pour sa nouvelle entreprise.

Instagram / Amanda Holden

Elle s’est amusée à essayer des tenues dans une jolie vidéo Instagram[/caption]

Instagram / Amanda Holden

Amanda a montré ses mouvements de danse dans son élégant combo chemise et pantalon[/caption]

« La tenue est exceptionnelle », a déclaré l’un d’entre eux en accordant une seconde: « Tu es si belle en blanc, absolument magnifique. »

«Félicitations à l’avance», a ajouté un autre. «J’ai hâte de découvrir ce que c’est? Je me demande si Cutting It est de retour? »

Ils n’étaient pas seuls à espérer que l’émission BBC One, diffusée de 2002 à 2005, devait faire un retour, comme beaucoup ont commenté leurs espoirs.

«Le couper? J’espère que oui », a écrit une femme, tandis qu’une seconde était d’accord:« Couper! J’ai tellement aimé! Veuillez le ramener! »

Caractéristiques de Rex

Amanda a joué dans l’émission de la BBC Wild at Heart de 2006 à 2012[/caption]

Rex

Elle est également juge sur Britain’s Got Talent depuis ses débuts en 2007[/caption]

Journée BBC / Tim Bret

Les fans ont dit qu’ils espéraient que cela signifierait le retour de Cutting It[/caption]

Amanda a également joué dans Wild at Heart de BBC One, qui a été diffusé de 2006 à 2012, et est juge sur Britain’s Got Talent depuis ses débuts en 2007.

Cela survient quelques jours après qu’Amanda ait été moqué par Jimmy Carr et Paddy McGuinness pour avoir «laissé tomber» un ami célèbre sur I Can See Your Voice.

Alors que l’actrice faisait une apparition dans le nouveau jeu télévisé de BBC One, elle a déclaré au public qu’Andrew Lloyd Webber lui avait offert des conseils.

Offrant ses conseils à deux nouveaux candidats, Amanda a fait référence à son ami proche Andrew avant que l’hôte Paddy, 47 ans, ne commence la chaîne de la moquerie brutale.

BBC

Amanda est juge pour la nouvelle émission I Can See Your Voice[/caption]

«Andrew Lloyd Webber m’a dit une fois», a-t-elle dit au panel, alors que Paddy secoua immédiatement la tête et roula des yeux en disant: «Oh, c’est parti.»

Le comédien Jimmy, 48 ans, a ensuite profité de l’occasion pour se joindre à nous, en plaisantant: « Attendez, il y a un nom – il y a un nom qui a été abandonné, alors trouvons-le. »

Des rires ont éclaté du public et des candidats alors qu’Amanda luttait pour garder le contrôle de la conversation.

«Andy et moi sommes comme ça», continua-t-elle sans se décourager, levant ses doigts croisés et ne semblant pas impressionnée par les jibes.

instagram

Amanda a participé à de nombreuses émissions de télévision tout au long de sa carrière[/caption]

Malgré les taquineries, Amanda s’est installée dans la série, qui a déjà été annoncée comme la réponse de la BBC à The Masked Singer d’ITV.

La semaine dernière, Amanda a épaté les fans de la série dans un superbe ensemble blanc qui montrait ses épingles toniques.

Vêtue d’une superbe mini-robe blanche du créateur géorgien mais basé à Londres, David Koma, Amanda a opté pour un maquillage discret et portait ses cheveux raides dans une partie centrale.

La robe blanche à manches longues comportait une découpe au-dessus de sa poitrine avec une superbe décoration argentée.

Rex

Amanda est juge de concours de talents depuis 2007[/caption]

Les fans ont adoré la série, disant qu’elle avait l’air amusante à faire et qu’elle était magnifique.

«Vous avez l’air incroyable et l’émission a l’air tellement amusante», a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Quelqu’un peut-il me dire quel âge a Amanda Holden parce qu’elle semble devenir plus jeune – une fois de plus, elle a l’air très attrayante visuellement #icanseeyourvoice. »

Sa co-star Alison Hammond a crédité Amanda pour avoir enseigné son «sex-appeal», mais a également ri de la façon dont elle n’arrêtait pas de se faire dire de «fermer les jambes».





Alison a déclaré au magazine Notebook: «Elle a apporté une riche expérience. Elle ne m’a pas vraiment appris à ce sujet mais elle m’a appris à montrer un peu plus de jambe! Vous savez vous asseoir et comment remonter un peu la jupe. Elle m’a appris un peu le sex-appeal!

Et elle a révélé comment Amanda continuait à avoir des ennuis pour avoir ouvert ses jambes sur scène.

Elle a ajouté: «Elle a continué à avoir des problèmes pour avoir ouvert ses jambes. Ils ont dû continuer à dire: «Amanda garde les jambes fermées! Cela m’a vraiment chatouillé.

«Mais c’était surtout nos rires, ils sont tellement bruyants. Nous étions comme des jumeaux rieurs. Et puis vous avez le rire de Jimmy. Nous semblons horribles ensemble! Nous étions comme trois cornes.