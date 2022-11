Amanda Holden dit à Simon “l’accord n’est pas conclu” alors qu’elle déclenche des rumeurs sur l’avenir de Britain’s Got Talent

AMANDA Holden a révélé qu’elle était en négociation avec Simon Cowell sur son avenir dans Britain’s Got Talent.

La star de la télévision – qui est devenue juge en chef pendant l’absence de Simon à l’émission de talents – a taquiné son patron devant un public en direct aux Variety Club Awards.

Instagram

Amanda Holden a taquiné Simon Cowell sur son avenir dans Britain’s Got Talent[/caption] Actualités Splash

Elle a dit aux fans qu’elle négociait son contrat avec le magnat de la musique[/caption]

Elle a dit avec effronterie à la foule: “Je suis actuellement en négociation pour ma 16e année sur Britain’s Got Talent.”

Simon, 61 ans, était là et on l’a entendu lui chuchoter : « L’affaire est conclue ».

Le Daily Star dit qu’Amanda a riposté: “Non, ce n’est pas le cas. L’affaire n’est pas conclue. »

Pendant ce temps, l’avenir de BGT de David Walliams est resté en suspens après avoir fait des “remarques désobligeantes” choquantes à propos des candidats.

EN SAVOIR PLUS SUR BGT ABS-ANT & DEC Ant & Dec révèlent qu’ils ont été contraints de se retirer des BGT et NTA avec Covid bgt buste Piers Morgan qualifie David Walliams de “méchant” après la fuite d’une note vocale de BGT

Piers Morgan a révélé que les remarques n’étaient que la “partie émergée de l’iceberg…”

Il a ajouté: “Walliams est l’une des fraudes les plus méchantes de la télévision.”

Piers, 57 ans, qui a été remplacé par David lorsqu’il a quitté le panel en 2012 et a depuis refusé de revenir en tant que juge invité en raison de la présence de David.

David a été contraint de s’excuser pour les commentaires faits sur la série il y a à peine deux ans.





L’un des incidents enregistrés dans la transcription impliquait un retraité qui a fait une plaisanterie légère à propos de David.

Il a été entendu décrire le concurrent comme un “c ***” trois fois après avoir quitté la scène.

Il a également dit d’une autre femme qui a auditionné pour l’émission : “Elle pense que tu veux la baiser, mais tu ne le fais pas.”.

Les transcriptions des conversations ont été obtenues par The Guardian.

En savoir plus sur le soleil TRAVAIL DE GLACE Nous sommes islandais et voici nos conseils pour garder votre pare-brise sans glace Échec festif J’ai gâché Noël pour ma fille de 3 ans après avoir fait une erreur de cadeau

Suite à la fuite, David a déclaré: «Il s’agissait de conversations privées et – comme la plupart des conversations avec des amis – n’étaient jamais destinées à être partagées. Néanmoins, je suis désolé.

Pendant ce temps, un représentant de Simon Cowell et Syco, coproducteurs de BGT, a ajouté: “Britain’s Got Talent est une émission familiale et nous ne tolérons pas l’utilisation d’un tel langage.”

Dymond/Thames/Syco/REX