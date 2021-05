Amanda Holden deviendra la reine de la télévision aux heures de grande écoute après avoir emballé une nouvelle série C4

AMANDA Holden est de devenir la reine de la télévision aux heures de grande écoute après s’être emparée d’une nouvelle série sur Channel 4.

Le nouvel accord signifie que la star de 50 ans est la première personne à travailler sur les trois principales chaînes britanniques grâce à ses autres accords avec la BBC et ITV.

Elle est actuellement sur BBC One’s I Can See Your Voice et doit revenir au jury de Britain’s Got Talent sur ITV pour sa 15e série l’année prochaine.

Son accord exceptionnel a été conclu après qu’elle ait refusé de signer un contrat de «menottes dorées», ce qui signifie que vous êtes lié à un seul canal.

Une source proche d’elle a déclaré: «C’est la première fois qu’Amanda travaille avec Channel 4.

«C’est un tout nouveau format d’émission top secret qui ramènera Amanda à ses racines télévisuelles, après avoir débuté dans des émissions comme Kiss Me Kate, Hearts and Bones et Cutting It dans les années 90.

Rex

Amanda Holden se prépare également pour sa 15e série de Britain’s Got Talent[/caption]

«Tout le monde veut un morceau d’Amanda en ce moment.

«Elle est devenue la fille en or de la télévision et de la radio au cours des 12 derniers mois.

«Amanda n’a jamais voulu un contrat de menottes avec une seule chaîne de télévision et cela a porté ses fruits car elle va être la première personne à travailler sur les trois principales chaînes britanniques.»

Elle co-anime également l’émission Heart breakfast en semaine aux côtés de Jamie Theakston.

En plus de ses autres responsabilités, plus tard ce mois-ci, elle livrera les scores du Royaume-Uni au concours Eurovision de la chanson.





L’année dernière, elle a marqué le premier album féminin le plus vendu avec son disque Songs From My Heart, mais un éventuel suivi a été retardé en raison de sa lourde charge de travail.

La source a ajouté: « Amanda recherche également des offres de maisons de disques pour un deuxième album, mais étant si demandée à la télévision, elle devra probablement suspendre ses projets pour un album de suivi jusqu’en 2022. »

En taquinant sa série Channel 4 le mois dernier, elle a écrit sur Instagram: «Commencer à filmer un nouveau projet amusant aujourd’hui #BackToMyRoots.»

Rex

La décision d’Amanda Holden de ne pas signer un accord sur les « menottes dorées » porte ses fruits[/caption]