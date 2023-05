Amanda Holden de Britain’s Got Talent est incroyable en costume rose vif sur une photo de famille rare

La star de BRITAIN’S Got Talent, Amanda Holden, était incroyable dans un costume rose vif aux côtés de sa famille.

Le présentateur de télévision, 52 ans, était magnifique dans l’ensemble veste et pantalon fuchsia dimanche après-midi.

Amanda Holden avait l'air incroyable sur une rare photo de famille

Amanda a posé à côté de ses filles sosies Alexa, 17 ans, et Hollie, 11 ans, et de sa mère Judith et de son beau-père Leslie.

La star de la télévision portait ses mèches blondes en boucles lâches et complétait son look avec un maquillage subtil, tandis que sa mère glamour portait un costume rose bébé et une chemise blanche.

Amanda était prise en sandwich entre ses filles et a fait un grand sourire à la caméra.

Hier, le juge BGT a partagé la jolie photo sur Instagram tout en célébrant le couronnement du roi Charles et en passant l’après-midi au Ivy Cafe à Richmond, à Londres.

La personnalité de la télévision a enfilé un cardigan de créateur de couleur nude avec de gros boutons dorés.

Son maquillage était impeccable, car elle a opté pour un eye-liner noir et des faux cils, et une lèvre rose brillante.

Les cheveux blonds caramel de la star étaient coiffés avec une raie au milieu.

Cela survient alors que The Sun a révélé qu’Amanda se préparait à quitter le Royaume-Uni pour les États-Unis.

Elle est peut-être liée à Hollywood après avoir mis sa maison londonienne sur le marché – et passé les deux dernières semaines à rencontrer les meilleurs producteurs de Los Angeles.

Sa fille modèle Lexi, 17 ans, a également étudié trois universités aux États-Unis – à Los Angeles, Boston et New York, avec Amanda, 52 ans, désireuse de l’aider à s’installer à l’étranger.

Amanda, qui a également une fille Hollie, 11 ans, avec son mari producteur de disques Chris Hughes, a également visité le plateau de America’s Got Talent du patron Simon Cowell.

Une source a déclaré: «Amanda envisage sérieusement de déménager aux États-Unis. C’est comme si le moment était venu.

« Elle a passé les vacances scolaires à Los Angeles avec toute la famille et s’est bien amusée.

« Elle traîne avec Simon et sa fiancée, Lauren, qui l’ont encouragée à déménager et à profiter du soleil et du ciel bleu en permanence.

« Elle a même visité le plateau d’America’s Got Talent et s’est assise aux côtés des juges Heidi Klum et Sofia Vergara. Les producteurs l’adoraient absolument.

Cela vient alors que The Sun a révélé qu'Amanda se préparait à quitter le Royaume-Uni pour les États-Unis