Amanda Holden de BGT est magnifique alors qu’elle partage une photo rare avec une mère et une fille sosie le jour de la sortie

AMANDA Holden était magnifique alors qu’elle partageait un cliché rare de sa mère et de sa fille sosie lors d’une journée.

La juge de Britain’s Got Talent, 52 ans, a offert à sa mère et sa fille une journée magnifique.

Holden a également posté une photo effrontée d’elle et de Judith semblant fumer des cigares à table[/caption]

La mère sosie d’Amanda, Judith, a rejoint le présentateur et sa fille Lexi pour le déjeuner.

Les trois femmes étaient pleines de classe alors qu’elles posaient pour une photo ensemble.

Judith et Amanda portaient des lunettes de soleil noires tandis que toutes les trois ont opté pour un look neutre élégant et chic avec des vestes blazer.

En publiant le cliché sur son compte Instagram officiel, Amanda a écrit: « Un si bel après-midi avec ma maman et @lexi.hughes_official. »

Le présentateur de la radio Heart a été inondé de compliments de la part des fans, l’un d’eux disant: « Gorgeous girl gang ».

Un deuxième a déclaré: « Ces moments sont précieux et nous ne réalisons pas à quel point ils sont importants tant que vous ne pouvez plus les vivre. »

« De si bons jeans de maman vous rendent tous ridiculement beaux », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième fan a commenté: « Une si belle famille. »

Holden a également posté une photo effrontée d’elle et de Judith semblant fumer des cigares à table.

Cependant, elle a rassuré les fans qu’ils étaient tous les deux non-fumeurs et qu’ils étaient en chocolat.

Amanda a été critiquée par les fans de Britain’s Got Talent hier soir pour ses commentaires envers un candidat.

Les téléspectateurs ont regardé le magicien et chanteur Lewis Fuller auditionner avec sa performance unique.

Il a offert au public une expérience visuelle en incorporant ses deux talents dans l’acte.

Mais il n’a pas réussi à impressionner à la fois Amanda et Alesha Dixon qui ont qualifié la performance de » ringard » et de » ringard « .

Amanda Holden pose avec Judith, maman rarement vue, et ses filles sosies[/caption]