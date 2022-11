Amanda Holden choque les téléspectateurs de I Can See Your Voice avec une blague classée X alors qu’elle étourdit en robe à hauteur de cuisse

AMANDA Holden a laissé les fans stupéfaits après avoir fait une blague effrontée classée X sur BBC I Can See Your Voice.

La juge de Britain’s Got Talent, 51 ans, avait l’air sensationnelle alors qu’elle exhibait ses épingles toniques dans une robe fendue bleue scintillante à hauteur de cuisse.

La star de BGT a déclaré que son “buisson” était bien entretenu[/caption]

Au cours de l’épisode, Amanda a fait une insinuation effrontée lorsqu’elle a admis qu’elle avait un “buisson” bien entretenu.

Après le premier tour, la star de la radio Heart donnait son avis sur les trois actes qui venaient de se produire.

“J’adore jardiner”, a avoué Amanda, avant de surprendre les téléspectateurs avec un aveu racé.

J’ai un joli buisson”, dit-elle, avant d’ajouter : “Dans mon jardin !”

Elle a poursuivi: “Et je m’en occupe, je m’en occupe, c’est vraiment bien aimé.”

Le comédien Jimmy Carr a lancé: “J’ai entendu dire que vous receviez un homme deux fois par semaine”, ce qui a fait rire le public.

Il a ensuite demandé: “Mais vous dites que vous vous en occupez vous-même?”

Amanda le rassure : “Je m’en occupe moi-même.”





Les téléspectateurs ont été laissés dans l’hystérie par les insinuations risquées d’Amanda.

L’un d’eux a plaisanté: “#ICanSeeYourVoice Amanda ne parle pas subtilement de son buisson.”

Un autre a posté une série d’emojis rieurs et a écrit: “L’insinuation de la brousse d’Amanda.”

Un troisième a ajouté: “Est-ce qu’Amanda parle de son buisson à la télé ?!”

Au cours du même épisode, Amanda a quitté le plateau après une remarque coupante de l’un des candidats.

Cela est venu après qu’un joueur appelé Haloo ait rejeté leur aide en disant: “Je vous aime les gars mais vous n’êtes d’aucune aide.”

À ce moment-là, Amanda, 51 ans, a été vue se levant de sa chaise et suivant le comédien Jimmy sur le côté du plateau.

On entend l’hôte Paddy McGuinness dire: “Allez-y, à plus tard.” Puis, se référant à un autre invité célèbre : “Lulu, tu peux rester.”

Une autre célébrité du panel, Alison Hammond de This Morning, éclate de rire.

I Can See Your Voice voit les joueurs confrontés à un groupe de six chanteurs mystères, identifiés uniquement par leur travail.

Aidés par un panel de célébrités, deux candidats sont mis au défi d’éliminer les mauvais chanteurs du groupe sans jamais les entendre chanter.

Amanda et Jimmy Carr ont été vus en train de quitter le plateau[/caption]