Amanda Holden célèbre la victoire historique d’Everton en Premier League avec un gin plutôt grand

Everton a remporté la victoire dans le derby du Merseyside signifiait une chose pour la juge britannique Amanda Holden: afficher sa joie tout en portant les couleurs bleu royal et blanc du club.

La célèbre fan d’Everton a rapidement publié une image sur son compte Instagram où elle rayonne de joie après la première victoire du club à Anfield en plus de 20 ans.

Drapée dans un foulard bleu et blanc tout en tenant la bouteille de gin Everton dont elle a versé un assez grand verre, la femme de 50 ans a déclaré qu’elle était «fière d’être un #toffee ce soir» en référence au surnom du club.

Le message d’Amanda, dans lequel elle portait également une élégante tenue en soie, a été accueilli avec satisfaction par les fans du club et les commentaires sarcastiques de ceux du côté des perdants.

Everton a battu les champions actuels de la Premier League 2-0 dans un stade vide avec des fans toujours pas autorisés à y assister.







(Image: AFP / Getty Images)



Le résultat était également la première fois que le club battait ses rivaux à domicile ou à l’extérieur depuis 2010.

L’animateur de radio a souvent été vu assister à des rencontres d’Everton avant la pandémie et a régulièrement été photographié aux couleurs du club.

La maman de deux enfants a également récemment célébré son 50e anniversaire de manière flamboyante en posant nue sur un énorme gâteau pour marquer l’occasion.

Elle avait l’air bronzée et glamour en train de mâcher une cerise alors qu’elle était allongée sur le devant, les jambes croisées derrière elle.

Elle a légendé l’image: « Les bulles coulent … la cerise sur le gâteau d’une journée fabuleuse. »







(Image: Liverpool Echo)



Dans une autre image, elle a plaisanté « comment est-ce arrivé » alors qu’elle était assise sur le dessus du gâteau dans un numéro de paillettes scintillantes.

La légende disait: «Un demi-siècle… le temps passe vite. . Merci pour tous vos messages gentils et affectueux aujourd’hui .. mon mari Chris et mes filles magnifiques m’ont gâté pourri et ça continue. Mes amis ont envoyé les messages et les cadeaux les plus hilarants et ont rendu cette journée très spéciale. «

Elle a poursuivi en disant qu’elle prévoyait de faire la fête de manière énorme car elle a 50 ans pour toute l’année.

Les goûts d’Olly Murs, Alexandra Burke et Alesha Dixon étaient parmi ceux qui lui souhaitaient un joyeux anniversaire, avec Rylan Clark-Neal commentant qu’elle n’avait pas l’air «un jour plus de 19».