Amanda Holden canalise son intérieur Sharon Stone alors qu’elle montre ses jambes dans une robe magnifique

AMANDA Holden a canalisé sa Sharon Stone intérieure alors qu’elle montrait ses jambes dans une robe magnifique.

La star de la télévision âgée de 50 ans avait l’air d’une sirène hollywoodienne dans son numéro beige sans manches.

Instagram

Amanda était magnifique en recréant la pose de la marque de Sharon[/caption]

Amanda a posé comme l’actrice Sharon dans cette très célèbre scène de croisement de jambes du film à succès de 1992.

La mère de deux enfants avait l’air impeccable sur la photo, qui voyait ses cheveux blonds légèrement bouclés et portant un maquillage naturel naturel.

Sur la photo, elle montre ses jambes élancées en se perchant sur sa chaise de bureau.

Amanda était certainement la patronne lorsqu’elle a taquiné un nouveau projet télévisé la semaine dernière.

Getty

Elle portait aussi des talons hauts comme Sharon[/caption]

Posant comme Sharon, cette fois dans une robe blanche, Amanda a taquiné un nouveau projet en écrivant à côté de la photo: «Tournage à nouveau aujourd’hui. Je n’ai pas arrêté de hurler.

The Sun a révélé en exclusivité comment Amanda allait devenir la reine de la télévision aux heures de grande écoute après s’être emparée d’une nouvelle série sur Channel 4.

Le nouvel accord signifie que la star est la première personne à travailler sur les trois principales chaînes britanniques grâce à ses autres accords avec la BBC et ITV.

Elle est actuellement sur BBC One’s I Can See Your Voice et doit revenir au jury de Britain’s Got Talent sur ITV pour sa 15e série l’année prochaine.





Son accord exceptionnel a été conclu après qu’elle ait refusé de signer un contrat de «menottes dorées», ce qui signifie que vous êtes lié à un seul canal.

Une source proche d’elle a déclaré: «C’est la première fois qu’Amanda travaille avec Channel 4.

«C’est un tout nouveau format d’émission top-secret qui ramènera Amanda à ses racines télévisées, après avoir commencé sur des émissions comme Kiss Me Kate, Hearts and Bones et Cutting It dans les années 90.

«Tout le monde veut un morceau d’Amanda en ce moment.