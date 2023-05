Amanda Holden abandonne ses sous-vêtements sur une photo effrontée portant juste un maillot de football

AMANDA Holden a abandonné ses sous-vêtements en un clin d’œil effronté en ne portant qu’un maillot de football.

La juge BGT a soutenu son club préféré Everton alors qu’ils se battaient pour rester en Premier League.

Amanda Holden a montré son soutien à Everton

Amanda a profité de ses histoires Instagram et a laissé peu de place à l’imagination alors qu’elle posait avec juste une chemise Everton.

La femme de 52 ans avait l’air magnifique alors qu’elle faisait face à la caméra, mais tournait par-dessus son épaule dans la tenue racée.

Elle a laissé ses mèches blondes tomber naturellement autour de son visage, alors qu’elle se préparait à regarder l’équipe jouer à Bournemouth.

« Eh bien… ce n’était pas stressant du tout », a-t-elle écrit sur Instagram avec un emoji qui pleure de rire après le match intense.

Cela vient après qu’Amanda ait porté un deuxième coup à Phillip Schofield après avoir apporté son soutien à l’un de ses remplaçants potentiels de This Morning.

La star a déclaré qu’elle soutenait Dermot O’Leary pour remplir les chaussures de Phillip, et pense qu’il serait la personne idéale à présenter aux côtés de Holly.

Au cours de son émission de radio jeudi matin, Amanda et sa co-star Jamie Theakston ont tenté de deviner l’âge de Dermot et ont évoqué son rôle dans This Morning.

Amanda a deviné à tort qu’il avait 54 ans, puis 48 ans.

Jamie a dit: « Non, il a 50 ans… pensez-vous qu’il serait bon pour remplacer Schofe? »

« Oh, le grand wow!… Oui, je pense que lui et Alison font un excellent travail, n’est-ce pas? », A déclaré Amanda.

Amanda n’a pas caché qu’elle n’aime pas Phil après qu’ils se soient présentés ensemble pour un bref passage pendant le congé de maternité de Holly.

Amanda a admis qu’elle voulait que Dermot remplace Phillip ce matin[/caption]