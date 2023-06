AMANDA Holden a fait la fête à Royal Ascot dans une robe violette moulante.

Le juge de Britain’s Got Talent, 52 ans, a été vu en train de faire la fête aux côtés de co-stars d’ITV, dont Alan Carr, Charlene White, Ed Balls et Josie Gibson.

Goff

Goff

Instagram

Elle a été vue dans une très élégante robe Victoria Beckham avec un sac à main et un chapeau assortis.

La star avait l’air incroyable alors qu’elle assistait aux courses de chevaux depuis le balcon, tenant à un moment donné deux téléphones.

Les fans d’Amanda ont fait l’éloge du look intelligent, l’un d’entre eux la qualifiant de « femme la plus belle d’Ascot ».

D’autres l’ont qualifiée de « princesse violette » et ont déclaré que la star de la télévision et de la radio était « absolument magnifique ».

Un combiné a révélé le surnom sous lequel ses amis la connaissaient – ​​avec «MANDY» gravé sur le côté de son étui pour iPhone.

ITV, qui a diffusé la couverture de Royal Ascot, a invité une foule de ses stars à regarder l’action d’aujourd’hui.

Amanda a été vue en train de poser pour un selfie avec le juge Masked Singer Jonathan Ross, Josie de This Morning et l’animatrice de Loose Women Charlene.

La course a entraîné la suppression d’un certain nombre d’émissions ITV1, parmi lesquelles Tipping Point et The Chase.

Amanda donne souvent aux fans un aperçu de sa vie glamour, avec des mises à jour quotidiennes sur les robes chics qu’elle porte au travail.

La star a récemment posté une photo d’elle transformée en icône hollywoodienne Marilyn Monroe alors qu’elle se dirigeait vers une soirée déguisée.

©Karwai Tang

Amanda a été vue tenant un téléphone avec ‘MANDY’ sur le côté en majuscules[/caption] Alamy

À un moment donné, le juge BGT a été montré en train de discuter sur deux téléphones portables[/caption]