Amanda Holden a l’air sensationnelle dans une robe en dentelle noire transparente pour le dernier spectacle de demi-finale BGT

AMANDA Holden a tout mis en œuvre pour la dernière demi-finale en direct de Britain’s Got Talent.

Le joueur de 52 ans a fait preuve de glamour alors que les derniers actes de Britain’s Got Talent se disputaient une place dans la finale de dimanche soir.

Instagram

Instagram

Instagram

Amanda avait l’air sensationnelle dans une robe en dentelle noire à épaules dénudées avec une jupe dramatique.

Elle a lissé ses cheveux blonds en arrière pour l’occasion et a complété le look avec de gros bijoux en or.

Amanda, maman de deux enfants, a séduit les fans cette semaine avec son look audacieux.

Elle a lancé les spectacles en direct avec un bang, se glissant dans une robe en latex jaune plongeante.

Amanda a ensuite été stupéfaite dans une robe à fleurs audacieuse avec des détails nude et une barre oblique à hauteur de cuisse.

Pour le prochain spectacle, elle a opté pour une mini-robe métallique super courte qui présentait un imprimé léopard.

Et la nuit dernière, Amanda a flashé la chair dans une robe blanche avec des détails découpés.

Amanda ne manque jamais de faire parler les gens avec ses looks risqués pour les émissions en direct et a déjà amené 235 personnes en colère à se plaindre au chien de garde de la télévision Ofcom après avoir porté une robe bleue révélatrice qui, selon certains, montrait ses mamelons.

Mais Amanda pense simplement qu’ils ont « trop de temps libre ».

Faisant un clin d’œil aux chemises décolletées du nouveau juge Bruno Tonioli, elle avait précédemment déclaré au MailOnline: «Tout le monde parle de mes seins et les siens sont tout le temps dehors. Aucune plainte de l’Ofcom à mon sujet cette année, s’il vous plaît ! »

Et Bruno est intervenu pour défendre Amanda en disant : « Si vous l’avez, affichez-le ! Je ne comprends pas cette plainte.