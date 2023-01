Amanda Holden a l’air incroyable alors qu’elle montre des jambes toniques dans une robe très courte et des talons

AMANDA Holden a montré ses épingles toniques dans une robe blazer courte bleu marine et des talons hauts à l’arrière d’une voiture.

La juge de Britain’s Got Talent, 51 ans, a fait une démonstration époustouflante en montrant ses jambes bronzées sur le chemin du tournage de la nouvelle série de talents d’ITV.

Instagram

Getty

Elle a posé pour un cliché candide alors qu’elle posait ses jambes sur le siège du passager et semblait être au téléphone.

Amanda a laissé ses mèches blondes couler sur sa poitrine en ondes lumineuses, alors qu’elle a opté pour un maquillage très glamour pour les yeux enfumés.

Elle a complété son look avec des talons hauts imposants alors qu’elle souriait largement, accessoirisant avec des bijoux en argent.

Avec ses jambes sans fin exposées, plusieurs fans ont couru pour montrer leur appréciation.

L’une d’elles a écrit: “Pour les meilleures épingles, vous obtenez mon vote”, tandis que ses amis célèbres ont également rapidement commenté, Louise Redknapp partageant un emoji de flamme et de cœur.

Vendredi, les juges ont été aperçus glamour sur le tapis rouge pour la première fois depuis que la nouvelle composition a été révélée au milieu d’une dispute amère sur les salaires.

La maman de deux enfants a ensuite été aperçue en train de faire un étalage aux longues jambes aux côtés de sa co-star de BGT Alesha Dixon alors qu’ils quittaient le tournage hier soir.

Amanda a fait un grand sourire et a posé pour des photos, tandis que le couple marchait bras dessus bras dessous vers leurs voitures.

Amanda et Alesha refusaient de signer de nouveaux contrats dans un différend salarial concernant le nouveau juge Bruno Tonioli – mais le groupe a fait front commun.

Alesha Dixon a séduit les spectateurs dans une robe en cuir moulante alors qu’elle était rejointe par le nouveau juge Bruno Tonioli.

L’ancienne star de Strictly Come Dancing, Bruno, 67 ans, a pris une pose digne d’une salle de bal pour la foule dans un blazer à paillettes.

Le nouveau juge a été annoncé dans le cadre de la formation BGT plus tôt ce mois-ci.

L’ancien panéliste de la BBC devrait succéder à l’ancien juge David Walliams, qui a démissionné l’année dernière.

Alesha, 44 ans, s’est réjouie de son apparition au London Palladium alors que la nouvelle série continue de tourner.

La chanteuse de Boy Does Nothing a souri largement alors qu’elle était acclamée par des fans adorateurs, mettant en valeur sa silhouette dans une robe en cuir.

La star a tiré ses longues mèches sombres sur le côté alors qu’elle posait pour des clichés dans la robe découpée, qui faisait clignoter sa cuisse.

Bruno a ébloui aux côtés d’Alesha, en optant pour un pantalon noir élégant et un blazer accrocheur.

En dessous, Bruno portait une chemise noire en dentelle et complétait son look avec des chaussures noires élégantes, gardant ses cheveux courts et soignés.

Amanda Holden a également été vue arriver sur les lieux, montrant ses jambes incroyables dans une robe blazer bleue.

Bruno est le dernier ajout au panel, rejoignant Amanda Holden, Simon Cowell et Alesha Dixon alors qu’ils se sont tous mis au travail cette semaine.

Les juges se seraient disputés cette semaine alors qu’Amanda et Alesha avaient juré de quitter l’émission pour cause de salaire.

Ils étaient mécontents de la rumeur de l’accord du nouveau venu Bruno et ont conclu un pacte pour se retirer des pourparlers sur le contrat lundi.

Cependant, la paire extrêmement populaire, censée adopter une position de principe pour les femmes, a été persuadée de rester par les patrons frénétiques d’ITV.

On ne sait pas si l’ancien juge Strictly Bruno a vu ses frais de 850 000 £ signalés réduits.

Getty